Hỗ trợ người dân tìm lịch trống tại các trung tâm đăng kiểm

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, việc tự động giãn chu kỳ kiểm định cho phương tiện chở khách dưới 9 chỗ sẽ có tác dụng giảm ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm trong khoảng 1 tháng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp vận tải vẫn đang gặp khó khăn khi hàng loạt phương tiện đã hết hạn quá lâu hoặc vừa đến hạn kiểm định.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã ra mắt tính năng “Tìm lịch trống” nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có thể tìm lịch trống gần nhất để đặt lịch hẹn đăng kiểm cho các phương tiện. Ứng dụng này sẽ ưu tiên sắp xếp cho xe gần hết hạn hoặc đã hết hạn đăng kiểm được đăng ký lịch hẹn trước.

Để có thể sắp xếp lịch ưu tiên, người dùng vào mục Quản lý xe, đăng ký thông tin phương tiện, nhập chính xác các thông tin: biển số xe, màu nền biển số, số seri giấy chứng nhận và ngày hết hạn, để hệ thống xác thực dữ liệu một cách tốt nhất, từ đó hỗ trợ tìm kiếm xếp lịch hẹn cho người dùng.

Hiện app TTDK đang gặp tình trạng quá tải, khiến việc đặt lịch trở nên khó khăn cho người dùng. App TTDK khuyến khích người dân và các doanh nghiệp có xe tải, xe bán tải và các phương tiện khác tại khu vực miền Nam đặt lịch tại các trung tâm đăng kiểm đang có nhiều lịch trống.

Cụ thể, trạm 6701S (An Giang) còn nhiều lịch trống trong tháng 6. Các trạm: 5007V, 5019D (TPHCM); 6103D, 6104D, 6112D (Bình Dương); 9301S (Bình Phước); 6201S (Long An còn nhiều lịch trống trong tháng 7, tháng 8. Đối với xe ô tô dưới 9 chỗ, trong tháng 6, số lượng lịch hẹn còn trống vẫn còn nhiều tại TPHCM, Bình Dương, Bình Phước, An Giang, Vũng Tàu.

Hiện, nhiều người dân đang băn khoăn về việc đóng phí bảo trì đường bộ thế nào trong trường hợp xe được tự động giãn chu kỳ kiểm định mà không cần phải đưa xe đến trung tâm đăng kiểm để kiểm định lại.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, chủ xe có thể đợi đến kỳ kiểm định tới, khi đến trung tâm đăng kiểm để khám xe. Đơn vị đăng kiểm sẽ truy thu số tiền phí bảo trì đường bộ chủ xe cần phải đóng trong 6 tháng được gia hạn thêm; hoặc nếu sắp xếp được thời gian, chủ xe có thể chủ động đến đơn vị đăng kiểm để nộp phí bảo trì đường bộ cho khoảng thời gian được giãn kiểm định.