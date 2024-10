Hoa hậu Kỳ Duyên sẽ ra mắt tự truyện và mang đến Miss Universe 2024

Hoa hậu Kỳ Duyên vừa chính thức trở thành đại diện Việt Nam dự thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) 2024. Cô nói về các dự án sẽ mang đến đấu trường này, trong đó có cuốn tự truyện sắp xuất bản và thông điệp "Forgive yourself and never give up" (Hãy bao dung với bản thân và không bao giờ bỏ cuộc).