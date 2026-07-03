Thế giới

Pakistan: Xe buýt rơi xuống vực, ít nhất 40 người thiệt mạng

SGGPO

Ngày 3-7, báo The Express Tribune đưa tin ít nhất 40 người thiệt mạng, 11 người bị thương khi một xe buýt lao khỏi đường và rơi xuống vực sâu tại khu vực miền núi Dhana Sar, thuộc huyện Zhob, tỉnh Balochistan, miền Tây Pakistan.

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Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: EXPRESS

Theo Trung tâm Ứng phó khẩn cấp địa phương, chiếc xe buýt chở khách gặp nạn khi đang trên hành trình từ thủ phủ Quetta của tỉnh Balochistan đến thành phố Peshawar thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Thông tin từ cảnh sát địa phương, vụ tai nạn xảy ra sau khi tài xế mất lái tại một khúc cua trên đoạn đường đồi núi.

Toàn bộ số người bị thương được đưa tới bệnh viện, trong đó có 3 trường hợp nguy kịch. Các lực lượng chức năng khẩn trương cứu hộ, song gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi hiểm trở.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari bày tỏ đau buồn trước tin về vụ tai nạn, gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng bảo đảm điều trị tốt nhất cho những người bị thương.

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MINH CHÂU

Từ khóa

Tai nạn Xe buýt Dhana Sar Pakistan

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