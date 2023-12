Hòa nhạc Giáng sinh - Christmas Concert

Poster chương trình Hòa nhạc Giáng sinh năm 2023. Ảnh: HBSO

Trong không khí tháng cuối năm rộn ràng, tất bật, tâm tình người thành phố dường như cũng tươi vui, phấn chấn hơn, cố gắng hoàn tất kế hoạch công việc và những dự án của năm 2023 để chuẩn bị bước sang năm mới 2024 với nhiều mong mỏi và khát vọng tươi sáng, hạnh phúc, thuận lợi, bình an.

Chỉ huy dàn nhạc Đặng Nhật Minh. Ảnh: HBSO

Những ánh đèn sắc màu trên các con đường thương mại sầm uất khu vực trung tâm thành phố từng ngày được thắp sáng lung linh hơn. Các tiểu cảnh, đại cảnh trang trí cây thông, ông già Noel, người tuyết, những hộp quà xinh xắn, được thiết kế sát cửa ra vào, tiền sảnh, phía trước các trung tâm mua sắm, cùng với những món ăn ngọt ngào dành cho mùa đông… đã góp phần tạo nên không khí lễ hội nhộn nhịp, đa sắc màu cho mùa Giáng sinh năm nay.

Ca sĩ Đào Mác. Ảnh: HBSO

Hòa cùng không khí vui đón Giáng sinh của người dân thành phố, HBSO tổ chức chương trình hòa nhạc đặc biệt, gửi đến khán giả 14 giai điệu Giáng sinh đáng nhớ, trải rộng theo những phong cách, thời đại và quốc gia khác nhau, được trình diễn bởi những nghệ sĩ tài năng xuất sắc: chỉ huy dàn nhạc Trần Nhật Minh, ca sĩ Phạm Trang, Duyên Nguyệt, Đào Mác, Phan Hồng Dịu, Võ Nguyễn Thành Tâm, biểu diễn cũng Đoàn Nhạc kịch và Dàn nhạc Giao hưởng HBSO.

Ca sĩ Duyên Nguyệt. Ảnh: HBSO

Mở màn cho đêm diễn đặc biệt sẽ là tác phẩmCelebrate the Season của Matt Conaway. Tác phẩm tôn vinh sức hấp dẫn của mùa lễ hội và sự hân hoan của kỳ nghỉ cuối năm tưng bừng.

Ca sĩ Phan Hồng Dịu. Ảnh: HBSO

Tiếp theo đó là một số bài ca cổ điển Amazing grace, Mary did you know và O holy night của Adolphe Adam, bên cạnh bài hát mới Halleluja của Leonard Cohen (viết vào những năm 1980) và các bản hit Rudolph the red nose reindeer, Jingle bells, hay như Pietà, signore! của Alessandro Stradella.

Khán giả cũng được thưởng thức nhạc phim với những phần trích đoạn đặc sắc từ nhạc nền của Merry Christmas, Mr. Lawrence và Christmas at the movies.

THÚY BÌNH