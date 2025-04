Hoàn thành các công trình chào mừng ngày lễ trọng đại với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 6 trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu quý 1-2025.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CẨM TUYẾT

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đề nghị, thời gian tới, quận 6 tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, quận tiếp tục thực hiện tốt yêu cầu về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị. Đồng chí mong muốn, mỗi cán bộ phải luôn nêu tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân; không để gián đoạn công việc, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Cùng với đó, Ban Thường vụ Quận ủy cần quan tâm, động viên, nắm bắt kịp thời tâm tư của cán bộ, đảng viên và làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: CẨM TUYẾT

Bên cạnh việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu, quận 6 cần đẩy mạnh các nhiệm vụ gắn với công tác tuyên truyền, cổ động chính trị trên địa bàn, để những ngày tháng Tư này phải thật sự là những ngày rực rỡ ở từng hộ gia đình, con hẻm, góc phố… Các công trình, phần việc hướng tới Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) cần được hoàn thành với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, tình cảm cao nhất.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cũng đề nghị quận 6 tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2025 của TPHCM; tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn quận. Quận cần tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách…

Chủ tịch UBND quận 6 Lê Thị Thanh Thảo báo cáo tại chương trình. Ảnh: CẨM TUYẾT

Trước đó, Chủ tịch UBND quận 6 Lê Thị Thanh Thảo cho biết, ngay từ đầu năm, quận đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch trọng tâm gắn với chủ đề năm 2025 của TPHCM.

Trong quý 1-2025, quận 6 đã đạt được một số kết quả tích cực về kinh tế - xã hội. Theo đó, giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ tăng 9,06% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 482,3 tỷ đồng/1.175 tỷ đồng, đạt 41,01% so với kế hoạch năm, tăng 37,74% so với cùng kỳ. Đến nay, quận 6 đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo của Thành phố, giai đoạn 2021 – 2025.

Dịp này, quận 6 đã tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân năng động, sáng tạo có thành tích xuất sắc, nổi trội trong lãnh đạo, tham mưu thực hiện nhiệm vụ quý 1-2025. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường trao bằng khen đến các tập thể. Ảnh: CẨM TUYẾT Bí thư Quận ủy quận 6 Ma Xuân Việt trao bằng khen đến các cá nhân. Ảnh: CẨM TUYẾT

CHÍ THẠCH - CẨM TUYẾT