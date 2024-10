Hoàn thiện hồ sơ khởi tố nam sinh lớp 11 ép nam sinh lớp 9 ăn đất

Ngày 25-10, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với P.T.N. (sinh năm 2008, học sinh lớp 11) về tội “Làm nhục người khác”.