Doanh nhân trẻ phải đi đầu, dám đổi mới

Chiều 21-8, Hội doanh nhân trẻ TPHCM tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2029.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, nguyên Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn; Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, GRDP của TPHCM tăng 8,55%, mức cao nhất trong một thập niên; thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm đạt gần 580.000 tỷ đồng, bằng 72% dự toán và tăng 21% so với cùng kỳ.

Theo đồng chí, đây mới là bước khởi đầu. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10%, thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng, từng bước khẳng định vị thế trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực và quốc tế.

Thành phố cần nhiều nguồn lực, đặc biệt cần đội ngũ doanh nhân có khát vọng và bản lĩnh. Đồng chí kỳ vọng doanh nhân trẻ trở thành lực lượng đi đầu, dám bước vào lĩnh vực mới trong bối cảnh thị trường còn nhiều bất định; dám đầu tư, đổi mới, chịu trách nhiệm và đứng lên sau thất bại.

Đồng chí yêu cầu đội ngũ doanh nhân trẻ nuôi dưỡng khát vọng lớn, xây dựng bản lĩnh doanh nhân Việt Nam thời đại mới.

"Doanh nhân trẻ phải mang khát vọng toàn cầu trên tâm thế và bản lĩnh Việt Nam; tư duy hiện đại trên nền tảng văn hóa dân tộc; bản lĩnh cạnh tranh đi cùng đạo đức kinh doanh; khát vọng làm giàu gắn với trách nhiệm đối với cộng đồng và đất nước", Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tặng hoa chúc mừng đại hội

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, không gian phát triển mới của thành phố theo định hướng 3 vùng - 3 hành lang phải được chuyển hóa thành những cơ hội kinh doanh, tạo dựng thị trường rộng lớn, hệ sinh thái doanh nghiệp mạnh và năng lực cạnh tranh quốc tế cao hơn.

Hội Doanh nhân trẻ cần đi đầu kết nối doanh nghiệp giữa các khu vực, doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa; kết nối doanh nghiệp với viện, trường, chuyên gia, các quỹ đầu tư và thị trường quốc tế.

Đồng chí yêu cầu doanh nhân trẻ đi đầu trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chú trọng thu hút, đào tạo và giữ chân nhân tài. Trong nhiệm kỳ, hội cần góp phần hình thành thêm nhiều doanh nghiệp công nghệ, mô hình kinh doanh, sản phẩm mới và những doanh nghiệp trẻ có khả năng trở thành “sếu đầu đàn” của kinh tế thành phố.

Đồng chí đề nghị Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên cùng Hội Doanh nhân trẻ của thành phố sâu sát hơn với doanh nghiệp, lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, nắm được doanh nghiệp đang vướng ở đâu, khó chỗ nào và cần chính quyền hỗ trợ điều gì; chuyển từ “nghe doanh nghiệp nói” sang “cùng doanh nghiệp giải quyết vấn đề”.

Thành phố cam kết kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thông thoáng, tiếp tục cải cách thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.

Lãnh đạo Trung ương và TPHCM chúc mừng Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2026-2029

Với chủ đề “Hợp lực - Kiến tạo - Đột phá - Vươn tầm”, đại hội xác định: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh; Kiến tạo hệ sinh thái và gia tăng giá trị thực cho hội viên, tập trung vào kết nối giao thương, xúc tiến thương mại – đầu tư. Cùng với đó, nâng tầm doanh nhân, đẩy mạnh đào tạo, nâng cao năng lực quản trị, phát triển đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp có tư duy đổi mới; Tăng cường đối thoại chính sách và đồng hành cùng chính quyền, phát huy vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan quản lý; Chủ động tham gia góp ý, phản biện và đề xuất chính sách; Phát huy trách nhiệm xã hội và hướng đến phát triển bền vững. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ mới với 68 thành viên, Ban Kiểm tra 3 thành viên. Doanh nhân Phan Tấn Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM nhiệm kỳ I (2026 – 2029). Ông Phan Tấn Đạt là doanh nhân có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – đầu tư, bất động sản, khoáng sản và vật liệu xây dựng. Quá trình công tác, ông tham gia nhiều hoạt động kết nối doanh nghiệp, phát triển tổ chức hội và thúc đẩy vai trò của đội ngũ doanh nhân trẻ trong tăng trưởng kinh tế, hợp tác và phụng sự cộng đồng.

Với các doanh nghiệp, đại hội còn là cơ hội kết nối, giao thương

THÁI PHƯƠNG