TPHCM đặt mục tiêu chuyển đổi số cho 200.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa

Sáng 30-6, Sở KH-CN TPHCM phối hợp cùng Hội Tin học TPHCM (HCA) công bố Kế hoạch triển khai Đề án chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) giai đoạn 2026–2030, đồng thời tổ chức trình diễn và kết nối công nghệ với chủ đề “Ứng dụng AI và tự động hóa nâng cao hiệu quả vận hành và an toàn thông tin cho doanh nghiệp SMEs”.

Theo kế hoạch, TPHCM đặt mục tiêu hỗ trợ 150.000–200.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó ít nhất 100.000 doanh nghiệp được tiếp cận và ứng dụng các nền tảng công nghệ số, các giải pháp chuyển đổi số. Chương trình được triển khai theo mức độ sẵn sàng chuyển đổi số (DBI), lựa chọn 200 doanh nghiệp tiêu biểu làm mô hình điểm để nhân rộng.

Nghi thức triển khai Đề án chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030

Để tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số, thành phố sẽ tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng số, mở rộng phủ sóng 5G tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận hệ thống phòng thí nghiệm, trung tâm kiểm chuẩn, dữ liệu mở và các nguồn lực KHCN.

Song song đó, thành phố sẽ đơn giản hóa các chính sách hỗ trợ về tài chính, tư vấn và triển khai giải pháp số nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực chuyển đổi số. Đồng thời, xây dựng mạng lưới ít nhất 500 chuyên gia, tổ chức tư vấn chuyển đổi số, triển khai các chương trình đào tạo về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi xanh (ESG).

Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM phát biểu tại sự kiện

Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM, cho biết: "Chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra năng suất, doanh thu và giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. Vì vậy, bên cạnh các chính sách hỗ trợ của chính quyền, rất cần sự đồng hành của doanh nghiệp công nghệ, viện – trường và đặc biệt là tinh thần chủ động đổi mới của chính các doanh nghiệp. Sở KH-CN sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để triển khai hiệu quả chương trình, góp phần tạo động lực mới cho phát triển nền kinh tế số của thành phố”.

Theo HCA, chỉ sau những ngày đầu phát động, đã có 25 doanh nghiệp đăng ký tham gia Mạng lưới Liên minh giải pháp số hỗ trợ SMEs. Các giải pháp tập trung chủ yếu vào thương mại điện tử, bán hàng đa kênh, quản trị khách hàng (CRM), an toàn thông tin... Điều này phản ánh nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp hiện nay đang hướng mạnh vào tối ưu vận hành, nâng cao hiệu quả quản trị và gia tăng năng lực cạnh tranh.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HCA phát biểu

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HCA, cho rằng: “Để quá trình chuyển đổi số diễn ra thực chất và hiệu quả, doanh nghiệp không thể tự mình thực hiện mà cần một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, từ chính sách của cơ quan quản lý, nguồn lực công nghệ, chuyên gia tư vấn đến các cơ chế hỗ trợ về tài chính và pháp lý. Trong thời gian tới, HCA sẽ phối hợp với Sở KH-CN TPHCM xây dựng đội ngũ chuyên gia tư vấn, kết nối với các tập đoàn công nghệ và mạng lưới chuyên gia nhằm đưa ra các giải pháp số phù hợp cho doanh nghiệp".

Tại chương trình, Sở KH-CN TPHCM chính thức ra mắt Ban Tư vấn và thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM. Ban sẽ là đầu mối kết nối các cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ nhằm triển khai các chính sách hỗ trợ chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; đồng thời tư vấn, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực số cho cộng đồng doanh nghiệp.

Đại biểu tham quan các gian hàng chuyển đổi số

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, các doanh nghiệp công nghệ đã trình diễn nhiều giải pháp công nghệ ứng dụng cho hoạt động quản trị, sản xuất - kinh doanh, nhằm tối ưu vận hành, tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình chuyển đổi số.

BÙI TUẤN