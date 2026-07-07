Doanh nghiệp nhỏ và vừa "than" vẫn khó tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị khảo sát về các chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn TPHCM. Ảnh: ÁI VÂN

Tại hội nghị, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cho biết, đợt khảo sát để ghi nhận ý kiến từ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các hiệp hội doanh nghiệp nhằm đánh giá hiệu quả triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân. Kết quả khảo sát là cơ sở để kiến nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết 68.

Theo các doanh nghiệp, Nghị quyết 68 tạo ra sự thay đổi trong tư duy quản lý theo hướng chuyển từ kiểm soát sang kiến tạo phát triển, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ quản lý bằng thủ tục sang quản lý theo mức độ rủi ro và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng khoảng cách giữa chủ trương và quá trình thực thi hiện vẫn còn khá lớn. Điều doanh nghiệp kỳ vọng là những chính sách đã ban hành phải sớm đi vào cuộc sống, tạo ra sự thay đổi rõ rệt cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đại diện nhiều hiệp hội, doanh nghiệp tham dự hội nghị, sáng 7-7. Ảnh: HOÀNG ANH

Ông Nguyễn Vinh Huy, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp khu vực trung tâm Sài Gòn, cho rằng, doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đang chịu áp lực lớn từ chi phí vốn, mặt bằng, logistics, chuyển đổi số, chi phí tuân thủ pháp luật và tình trạng chậm thanh toán, chiếm dụng vốn. Theo ông, cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy đồng hành, kiến tạo để chính sách thực sự trở thành lợi ích có thể cảm nhận được đối với doanh nghiệp.

Tại hội nghị, vấn đề được doanh nghiệp đề cập nhiều nhất là tiếp cận nguồn vốn. Đại diện các công ty: CP Đầu tư Xây dựng Bcons, Công trình Xây dựng phía Nam, Tập đoàn Novatech và nhiều hiệp hội doanh nghiệp cho rằng, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã có nhiều giải pháp điều hành, nhưng doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn khó tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý. Không ít doanh nghiệp còn phản ánh lãi suất cho vay vẫn ở mức cao, trong khi điều kiện vay còn phụ thuộc nhiều vào tài sản bảo đảm.

Ông Nguyễn Vinh Huy, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp khu vực trung tâm Sài Gòn chia sẻ khó khăn cần tháo gỡ cho doanh nghiệp. Ảnh: HOÀNG ANH

Từ thực tế này, doanh nghiệp kiến nghị sớm kiện toàn Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; mở rộng các gói tín dụng trung và dài hạn; nghiên cứu cơ chế cho vay dựa trên dòng tiền, hiệu quả hoạt động và uy tín của doanh nghiệp.

Các đại biểu là doanh nghiệp cũng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian hoàn thuế, giảm chi phí logistics, đẩy nhanh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý với doanh nghiệp; đồng thời tháo gỡ những vướng mắc về đất đai, mặt bằng sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Ở góc độ doanh nghiệp sản xuất, ông Phùng Quốc Mẫn, Tổng Giám đốc Công ty Ván sàn A&M, cho rằng, điều quan trọng là đảm bảo để chính sách được thực thi hiệu quả. Theo ông, cần có cơ chế giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp thực sự được hưởng lợi, nhất là trong lĩnh vực tín dụng, hoàn thuế, logistics và phát triển nguồn nhân lực.

Đại diện các hiệp hội logistics, công nghệ và lương thực thực phẩm kiến nghị cũng tiếp tục giảm chi phí tuân thủ, đẩy mạnh số hóa thủ tục hải quan, hoàn thiện cơ chế chia sẻ dữ liệu, phát triển các mô hình thí điểm cho doanh nghiệp công nghệ...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh, bày tỏ, các ý kiến đều thống nhất đánh giá Nghị quyết 68 là chủ trương đúng, có ý nghĩa mở đường và tạo niềm tin mới cho cộng đồng doanh nghiệp. Các chính sách hỗ trợ vẫn cần tiếp tục được rà soát, hoàn thiện và thực thi quyết liệt hơn, phù hợp hơn với thực tiễn, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ÁI VÂN Theo đồng chí, thành phố xác định thành công của Nghị quyết 68 được đo bằng sự hài lòng của doanh nghiệp, bằng năng lực cạnh tranh được nâng lên, bằng sự lớn mạnh của doanh nghiệp tư nhân và những đóng góp ngày càng lớn của khu vực này đối với sự phát triển của TPHCM.

ÁI VÂN - HẠNH NHUNG