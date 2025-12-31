Hoàn thiện quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phù hợp nhu cầu phát triển

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm mục tiêu bố trí không gian hợp lý để đáp ứng nhu cầu phát triển.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất

Theo quyết định của Bộ Xây dựng, phạm vi nghiên cứu quy hoạch Cảng HKQT Tân Sơn Nhất khoảng 791ha theo phương án được phê duyệt tại Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 7-6-2023 của Thủ tướng Chính phủ và khu vực lân cận.

Mục tiêu nghiên cứu lập quy hoạch nhằm bố trí không gian hợp lý để bảo đảm phát triển Cảng HKQT Tân Sơn Nhất phù hợp với nhu cầu vận tải hàng không, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đề xuất lộ trình đầu tư phù hợp.

Đơn vị lập quy hoạch có trách nhiệm khảo sát, điều tra, thu thập các số liệu cần thiết phục vụ công tác lập quy hoạch; phân tích, đánh giá hiện trạng, công suất kết cấu hạ tầng hiện hữu của cảng; dự báo nhu cầu vận chuyển hàng không; nghiên cứu quy hoạch, bố trí các công trình để tối ưu hóa công suất khai thác của cảng.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam tiếp thu và hoàn thiện nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện quy hoạch Cảng HKQT Tân Sơn Nhất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo kết quả thẩm định của Vụ Kế hoạch - Tài chính. Thời hạn lập quy hoạch trong quý 1-2026.

Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm chặt chẽ với nhà tài trợ sản phẩm quy hoạch là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình lập quy hoạch, hướng dẫn xây dựng, giám sát công tác lập và hoàn thiện quy hoạch.

MINH ANH