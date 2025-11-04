Lộ trình chuyển giao khai thác từ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sang Cảng HKQT Long Thành

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có ý kiến trả lời kiến nghị của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam về lộ trình chuyển giao khai thác giữa Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất và Cảng HKQT Long Thành.

Theo ACV, trong tổng số 3,16 triệu hành khách nối chuyến tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất năm 2024, các hãng hàng không nội địa chiếm đến 95% sản lượng, là lực lượng chủ đạo trong nối chuyến nội địa - quốc tế và quốc tế - nội địa.

Do đó, sự tham gia tích cực của các hãng hàng không nội địa sẽ quyết định việc đạt sản lượng thiết kế và vị thế trung tâm trung chuyển quốc tế của Cảng HKQT Long Thành, nếu chần chừ có nguy cơ gây ra chậm trễ từ 8-9 năm đối với tăng trưởng sản lượng hành khách của sân bay này.

Về đề xuất của Vietnam Airlines cần lộ trình phù hợp cho chuyển giao khai thác từ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sang Long Thành, ACV chia sẻ và đồng thuận về mặt nguyên tắc. Tuy nhiên, ACV đề nghị xác lập mốc thời gian cụ thể và định hướng chuyển đổi rõ ràng đối với các nhóm đường bay quốc tế, đặc biệt là Đông Bắc Á và Đông Nam Á, nhằm bảo đảm đạt được mục tiêu đặt ra theo chủ trương đã được phê duyệt.

ACV đề xuất giai đoạn đầu khai thác (từ khi chính thức bay thương mại tại sân bay Long Thành đến hết lịch bay mùa Đông năm 2026) sẽ chuyển giao khai thác sang sân bay mới nhóm đường bay tầm xa gồm các tuyến quốc tế đường dài đi châu Âu, Mỹ, Australia, Phi, Trung Đông, Nam Á và Trung Á. Đây là các tuyến sử dụng máy bay thân rộng do các hãng nội địa khai thác, phù hợp với hạ tầng và quy mô của sân bay.

Việc triển khai nhóm tuyến này sẽ giúp tạo sản lượng nền ổn định cho sân bay Long Thành ngay từ giai đoạn đầu, đồng thời hình thành hình ảnh quốc tế của cảng là cửa ngõ cho các đường bay xuyên lục địa. Cùng với đó, giữ tạm thời tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất các tuyến đường bay Đông Bắc Á và Đông Nam Á nhằm tạo điều kiện cho các hãng nội địa điều chỉnh kế hoạch khai thác và đảm bảo hiệu quả vận hành trong thời gian đầu.

Đối với vận tải hàng hóa, chuyển toàn bộ các chuyến chuyên chở hàng hóa bằng tàu bay chở hàng sang Cảng HKQT Long Thành và hàng hóa chuyên chở trong khoang bụng máy bay thương mại theo nhóm đường bay khai thác tại Cảng HKQT Long Thành.

Giai đoạn chuyển tiếp (từ lịch bay mùa Hè năm 2027), chuyển toàn bộ các đường bay, chuyến bay quốc tế sang Cảng HKQT Long Thành, trừ các tuyến quốc tế ngắn có cự ly dưới 1.000km do các hãng nội địa khai thác.

Giai đoạn hoàn thiện (sau năm 2028) căn cứ tình hình khai thác thực tế và hiện trạng giao thông kết nối (các tuyến cao tốc, vành đai đã hoàn thiện), khi Cảng HKQT Long Thành đạt sản lượng khai thác quốc tế trên 80% công suất thiết kế, từng bước chuyển toàn bộ các tuyến quốc tế thường lệ về Cảng HKQT Long Thành nhằm tập trung toàn bộ mạng bay quốc tế.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sẽ khai thác các chuyến bay nội địa và các chuyến bay thương mại quốc tế không thường lệ, các chuyến bay thuê chuyến phục vụ các tổ chức, cá nhân.

ACV kiến nghị nhà chức trách nghiên cứu, ban hành các cơ chế ưu đãi cụ thể cho các hãng hàng không khi chuyển sang Cảng HKQT Long Thành. Các hãng bay cần chủ động chuẩn bị đội máy bay trung và dài hạn, bao gồm cả phương án thuê ướt hoặc thuê khô, nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mạng bay.

Đồng thời, ACV kiến nghị Chính phủ, Bộ Xây dựng và các địa phương thúc đẩy tiến độ đầu tư, hoàn thành sớm và đồng bộ các dự án giao thông kết nối đến Cảng HKQT Long Thành như cao tốc, đường sắt đô thị, đường sắt nhẹ, xe buýt nhanh, xe trung chuyển... nhằm mục tiêu rút ngắn thời gian di chuyển giữa TPHCM - Long Thành.

BÍCH QUYÊN