Hoàng Thuỳ Linh chào năm mới bằng MV đậm chất tết Việt

Hạ phỏm là một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng, nằm trong album Link. Hoàng Thùy Linh cùng ê kip đã đặt ca khúc này ở vị trí cuối cùng trong album như lời kết cho một hành trình nhiều cảm xúc của Link.

Đạo diễn Kawaii Tuấn Anh, biên kịch Minh Châu, Giám đốc sáng tạo Lanzi, stylist Hoàng Ku… đã tạo nên những hình ảnh rực rỡ và mang hương sắc tết Việt trong MV này.

“Tết luôn là quãng thời gian mà chúng ta đều cố gắng nghỉ ngơi nhiều nhất, sạc lại năng lượng cho những dự định trong tương lai. Tôi tin rằng dù có đi xa đến mấy, có ở nơi nào trên địa cầu thì đối với dân tộc mình, tết Việt vẫn là cái tết đẹp nhất trong lòng mỗi người”, cô bày tỏ.

Hoàng Thùy Linh cho hay suốt hai năm chuẩn bị cho album cũng như các MV mới, cô học được rất nhiều điều từ việc quan sát và cảm nhận mọi năng lượng xung quanh mình. Hạ phỏm là một ván cờ mà cô đang chơi cùng chính mình, đấu tranh với những phần tiêu cực và bất ổn của bản thân, vượt qua những khúc ngoặt cuộc đời, hướng đến những điều tốt đẹp.

Nữ ca sĩ nói: “Giống như cách chúng ta đón nhận một năm đi qua với bất kỳ kết quả nào thì cuối năm luôn là những ngày ai cũng mong muốn được trải qua cảm giác bình an, nghĩ đến những điều tốt đẹp, để nghênh đón một năm mới thật hạnh phúc. Vì thế, Hạ phỏm là món quà đầu năm tôi muốn gửi gắm, hãy giữ sự chủ động trong cuộc sống, sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ đang đến và không sợ hãi điều gì”.

Tại Lễ trao giải Làn Sóng Xanh lần thứ 25 năm 2022 tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM) tối 5-1, Hoàng Thùy Linh và ê kip liên tục “thắng lớn” với 5 hạng mục, bao gồm: Top 10 ca khúc được yêu thích (See tình), Ca khúc của năm (See tình), Hòa âm phối khí (See tình), Album của năm (Link) và Nữ ca sĩ của năm. Đặc biệt, ở hạng mục Nữ ca sĩ của năm, Hoàng Thùy Linh chiến thắng với tỷ lệ bình chọn áp đảo.

"Trong suốt những năm tháng làm nghề, Linh luôn “đối thoại” với công chúng và khán giả bằng âm nhạc. Âm nhạc luôn là sợi dây liên kết giữa Linh và công chúng. Linh trân trọng và biết ơn sự đồng hành trong năm 2022 vừa qua. Những điều mà khán giả dành cho Linh là một tài sản vô giá, để Linh càng phải quyết tâm hơn, cố gắng hơn nữa để cống hiến cho âm nhạc” - nữ ca sĩ tâm sự.