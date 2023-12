Học sinh lớp 10 bị đánh hội đồng đến gãy sống mũi, nhập viện cấp cứu

Bị đánh hội đồng đến nhập viện cấp cứu

Theo ghi nhận PV Báo SGGP trong sáng 21-12, N.T.T đã tỉnh táo, có thể uống sữa, nhưng trên khuôn mặt vẫn còn vết bầm lớn ở mắt, sống mũi bị tổn thương sưng và lệch qua 1 bên. Qua nói chuyện, tinh thần em N.T.T vẫn chưa hết hoang mang, ám ảnh. Ngồi bên giường bệnh, bà Nguyễn Thị Em Nhỏ (51 tuổi, mẹ của N.T.T) gương mặt buồn khổ, lo lắng trước tình cảnh của con trai.

Em N.T.T đang nằm điều trị tại BVĐK tỉnh Bình Định vào sáng 21-12

Ông Nguyễn Thành Chung (53 tuổi, cha của em N.T.T, ở xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, Bình Định) bức xúc kể, trưa 20-12, gia đình đang tổ chức đám giỗ cho bà nội cháu N.T.T thì nghe tin cháu bị đánh tập thể, đã chuyển lên trạm y tế xã Nhơn Thọ cấp cứu. Ông Chung chạy lên trạm y tế thì thấy con bê bết máu, vẫn nằm bất tỉnh. "Lúc đó, theo yêu cầu phía nhà trường, con tôi được chuyển lên BVĐK tỉnh Bình Định để cấp cứu", ông Chung cho biết.

Theo lời ông Chung, con ông bị nhóm 10 nam học sinh cùng học khối lớp 10 của Trường THPT số 3 An Nhơn tấn công. “Theo một số bạn học chứng kiến vụ việc kể lại, lúc đó vừa tan lớp, con tôi đang đi cầu thang xuống đến tầng 2 thì bị nhóm nam học sinh khoảng 10 học sinh chặn lại. 1 học sinh nắm lấy cổ của con tôi, đánh túi bụi vào đầu, mặt. Sau đó, cả nhóm xông vào đánh hội đồng vào đầu, sau đầu và sống mũi, mắt khiến con tôi vương máu đầy người, lăn xuống bất tỉnh thì nhóm này mới bỏ đi”, ông Chung kể.

Ông Nguyễn Thành Chung (áo trắng) cùng vợ đang chăm sóc con trai

Theo gia đình, khoảng 5 ngày trước, em N.T.T cũng bị đánh chảy máu miệng nhưng giấu, không dám nói với thầy cô, nhà trường và gia đình.

“Trước đó, cháu N.T.T về nhà và nói với cả nhà là không muốn đi học nữa. Cả nhà tưởng cháu áp lực gì nên khuyên can, động viên nên tiếp tục học vì cháu học năm nào cũng có giấy khen. Ai ngờ đâu, con tôi lên trường liên tục bị đe dọa, tấn công như vậy. Gia đình tôi mong muốn các cơ quan chức năng cần vào cuộc, xử lý nghiêm minh vụ việc”, ông Chung nói thêm.

Tại giường bệnh, N.T.T với giọng nói yếu ớt cho biết, do bị đánh tổn thương nặng ở mắt, sống mũi nên chỉ thở được bằng miệng.

Người mẹ của em N.T.T vô cùng đau xót, lo lắng tại bệnh viện

“Trước đó, em có mâu thuẫn với 1 bạn học tên B.A.P cùng lớp 10 của trường. Do B.A.P thường trêu chọc em ở nhà tên “Năm” và nói em bị bệnh đao nên em rất bức xúc có nhắn tin lại: “Giờ muốn gì?”, và sau đó thì em bị chặn đánh", N.T.T kể lại.

N.T.T cho biết, nguyện vọng của em là muốn vụ việc được làm rõ để ngăn chặn lại tình trạng ám ảnh bạo lực học đường, để không còn những học sinh bị tổn thương như em.

Theo một lãnh đạo BVĐK tỉnh Bình Định, sau khi được chăm sóc, điều trị thì sáng nay, em N.T.T đã tỉnh táo. Qua ghi nhận ban đầu, em bị chấn thương ở vùng mặt gây sưng nề, chảy máu mũi. Kết quả chụp phim, bệnh nhân bị gãy vỡ xương chính mũi, đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị để ổn định tinh thần và các vết sưng nề. Đối với vết thương ở sống mũi, bệnh viện sẽ chuyển qua phẫu thuật, chỉnh sửa lại xương mũi và vùng mũi.

Công an đang làm rõ, xử lý vụ việc

Trưa cùng ngày, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Sơn Đông, Hiệu trưởng Trường THPT số 3 An Nhơn cho biết, ngay khi sự việc xảy ra, lãnh đạo nhà trường cùng với giáo viên chủ nhiệm đã có mặt và đưa em N.T.T đến Trạm y tế xã Nhơn Thọ để cấp cứu trước.

Trong đêm 20-12, trường đã làm việc với các bên, gọi điện phụ huynh các học sinh cũng như báo cáo sự việc lên lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh. Nhà trường cũng đã làm việc với lực lượng công an xã, chính quyền địa phương để phục vụ xử lý vụ việc.

Cộng đồng mạng chia sẻ, bức xúc trước sự việc của em N.T.T

“Sáng nay 21-12, nhà trường đã mời 6 phụ huynh của 6 em học sinh trực tiếp tham gia đánh em N.T.T để bàn giải pháp khắc phục sự việc, yêu cầu các phụ huynh cần phối hợp với lực lượng chức năng và thăm hỏi, giúp đỡ gia đình em N.T.T. Trưa nay, chúng tôi đã cử đoàn công tác đến bệnh viện để thăm hỏi, động viên em N.T.T”, ông Đông cho biết.

Theo ông Đông, phía công an địa phương đã mời các học sinh tham gia đánh em N.T.T lên làm việc. Nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa em N.T.T và em B.A.P, học sinh lớp 10A5. Hai bên nhắn tin qua lại, khiêu khích, thách thức nhau nên xảy ra sự việc đau lòng trên. Trường cũng đang tập trung khắc phục sự việc, sẽ có giải pháp để chấn chỉnh, giáo dục các học sinh toàn trường trong thời gian tới sau sự việc.

Trường THPT số 3 An Nhơn

Trao đổi với báo chí trưa cùng ngày, ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đã nắm bắt được sự việc. Quan điểm của sở là tập trung khắc phục sự cố, ưu tiên điều trị cho học sinh bị thương. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng để xử lý vụ việc theo quy định, không có bao che.

“Hiện, Công an thị xã An Nhơn và Công an xã Nhơn Thọ cũng đang vào cuộc để xác minh, điều tra, xử lý vụ việc. Chúng tôi đang chờ kết quả điều tra của công an rồi sẽ xử lý theo quy định. Quan điểm xử lý nghiêm minh, không bao che nhưng vẫn soi xét để tạo điều kiện cho các em học sinh được tiếp tục học tập, giáo dục lại để tự chấn chỉnh mình trở thành người tốt cho xã hội”, ông Tuấn nêu.

Gia đình em N.T.T đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc, xử lý nghiêm minh vụ việc

Về lâu dài, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh này cho biết, sẽ có văn bản gửi tất cả các trường trên địa bàn tỉnh để tăng cường giáo dục, theo dõi, nhắc nhở, chấn chỉnh để chống bạo lực học đường trong nhà trường, lớp học…

NGỌC OAI