Học sinh và phụ huynh sôi nổi trải nghiệm ngày hội "Năng lượng mới, cả ngày vui"

Phụ huynh "chơi" hết mình cùng con

Có mặt tại địa điểm thi từ rất sớm, anh Nguyễn Huy Hùng, phụ huynh bé Nguyễn Huy Lân, học sinh lớp Lá, Trường Mầm non 1 (quận 3) cho biết, sáng nay, cả nhà thức dậy từ sớm, háo hức chuẩn bị cho "cầu thủ nhí" có tinh thần thoải mái trước khi bước vào trận đấu.

"Tôi dặn lại con luật chơi, nói với con trận đấu thắng hay thua không quan trọng, chỉ cần con phối hợp tốt với đồng đội và thể hiện được sự cố gắng của mình. Quan trọng hơn hết là sau buổi thi đấu các con sẽ có thêm nhiều bạn mới, có kỷ niệm đẹp khi đến trường", anh Nguyễn Huy Hùng bày tỏ.

Cùng cảm xúc đó, ông Phan Xuân Phúc, năm nay 62 tuổi, ông ngoại bé Lưu Tuấn Đạt, học sinh lớp Lá 4, Trường Mầm non 19-5 thành phố, là người nhiệt tình cổ vũ, quay video cả trận đá bóng của các cầu thủ nhí.

"Ngày hội mang không khí trẻ trung và năng động, giúp các cháu học sinh mầm non tăng thêm sức khỏe để học hành. Tôi đặc biệt thích tinh thần đồng đội của các trận thi đấu, các cháu biết động viên nhau, cùng nhau bố trí đội hình thực hiện ý đồ chiến thuật. Nhờ sự ăn ý này, học sinh sẽ có thêm sự đoàn kết, kỹ năng làm việc nhóm trong học tập và sinh hoạt", ông Phan Xuân Phúc chia sẻ.

Ở một nội dung thi đấu khác, anh Nguyễn Thành Long, phụ huynh bé Nguyễn Hoàng Minh Anh, học sinh Trường Mầm non 13 (quận Tân Bình) cho biết, bố mẹ có chút hồi hộp khi con tham gia nội dung 10 môn thể thao phối hợp.

"Trước khi con thi, tôi khá lo lắng. Tuy nhiên, không khí cổ vũ quá hào hứng khiến cả bố và con quên đi lo lắng. Tôi tự hào vì con đã thể hiện rất tốt phần thi của mình. Tôi mong nhà trường tiếp tục duy trì thường xuyên trong năm học các hoạt động bổ ích, có sự tương tác cao giữa các học sinh với nhau, qua đó phát triển toàn diện cả trí não lẫn thể chất cho học sinh", anh Nguyễn Thành Long bày tỏ.

Nâng cao thể lực cho học sinh

Đại diện Phòng Giáo dục mầm non (Sở GD-ĐT TPHCM) cho biết, Ngày hội "Năng lượng mới, cả ngày vui" là một trong những hoạt động nhằm tạo thêm sân chơi bổ ích cho học sinh mầm non, giúp trẻ tăng cường sự mạnh dạn, tự tin, đồng thời phát triển sở thích, năng khiếu ở các bộ môn thể thao.



Thông qua các hoạt động vui chơi tại ngày hội, sự phối hợp, gắn kết giữa nhà trường và gia đình ngày càng chặt chẽ hơn trong việc phát triển các hoạt động rèn luyện thể chất, giúp trẻ cảm thấy "mỗi ngày đến trường là một ngày vui".

Đây là năm thứ hai Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức ngày hội thể thao ở quy mô toàn thành phố dành cho bậc mầm non. Điểm mới của năm nay là ban tổ chức tăng từ 4 cụm thi lên 6 cụm để tăng thêm cơ hội cho học sinh cọ xát, rút ngắn thời gian di chuyển của các em.

Ngày hội diễn ra sôi động với nhiều phần so tài hấp dẫn của các vận động viên nhí ở các nội dung thi gồm đồng diễn, vận động liên hoàn 10 môn thể thao phối hợp và bóng đá mini.

Cô Hồ Thu Thảo, Hiệu trưởng Trường Mầm non 19-5 thành phố cho biết, ngày hội không chỉ có sự tham gia của ban giám hiệu, giáo viên các trường mầm non mà còn có sự đồng hành và cổ vũ nhiệt tình của phụ huynh.

"Từ vòng lựa chọn ứng viên tại trường, học sinh và phụ huynh đã rất háo hức. Nhiều phụ huynh cho biết đây là lần đầu tiên con được "xỏ chân" vào giày đá banh. Hoạt động vừa giúp các con tăng cường thể lực, phát huy tinh thần đồng đội, vừa tạo cơ hội cho trẻ phát triển sở thích, năng lực bản thân", đại diện Trường Mầm non 19-5 thành phố cho biết.

Sau khi tham gia ngày hội, các trường đều cho biết sẽ tiếp tục xây dựng thêm các sân chơi, phát triển các bộ môn thể thao tại trường học nhằm giúp học sinh có cơ hội rèn luyện thường xuyên các môn thể thao, qua đó phát triển thể lực một cách bài bản và hiệu quả.

Ngày hội phát triển vận động “Năng lượng mới, cả ngày vui” năm học 2023-2024 diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12-2023 tại các điểm thi: Trường Mầm non Vườn Hồng (TP Thủ Đức), Trường Mầm non 2/9 (huyện Hóc Môn), Trường Mầm non Rạng Đông (quận 6), Trường Mầm non Hướng Dương (quận Tân Phú), Trường Mầm non Hướng Dương (huyện Nhà Bè) và Trường Mầm non 13 (quận Bình Thạnh). Đối tượng dự thi là học sinh các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập trên địa bàn TP Thủ Đức và 21 quận, huyện tại TPHCM.