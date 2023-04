Hội An lùi thời điểm phân luồng lối đi riêng dành cho người dân và du khách vào phố cổ

Ngày 8-4, ông Trần Ánh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) xác nhận với PV Báo SGGP, Hội An sẽ lùi thời gian thực hiện việc phân luồng việc lối tham quan giữa du khách và người dân vào phố cổ để điều chỉnh phương án này cho phù hợp hơn.

Theo ông Trần Ánh, trước mắt các hoạt động bán vé tham quan sẽ được tổ chức như thời điểm trước dịch Covid-19. Một số nội dung mới trong dự thảo đề án tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An như việc phân luồng lối đi du khách sẽ được lùi lại, không áp dụng vào ngày 15-5 để lắng nghe, tiếp thu ý kiến người dân.

"Với nội dung liên quan đến vé tham quan phố cổ, những nội dung nào trước đây đã và đang làm lâu nay thì sẽ tiếp tục làm. Những nội dung mới trong đề án (việc phân luồng du khách và người dân - PV) dự kiến làm thì sẽ thực hiện một số khâu như họp lắng nghe ý kiến người dân trong khu vực ảnh hưởng của đề án, các công ty, hộ kinh doanh liên quan... Tiếp đó, sẽ đưa ra các giải pháp để bàn và thống nhất ý kiến trong ban lãnh đạo của thành phố. Những giải pháp nào thấy hợp lý và đạt được sự đồng thuận cao sẽ được chọn lựa; trước khi thực hiện sẽ tổ chức họp báo công khai thông tin. Việc phân luồng sẽ được tính toán thêm, lùi thời gian lại chứ không phải không thực hiện", ông Trần Ánh thông tin thêm.

Trước đó, UBND TP Hội An có dự thảo đề án tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An từ ngày 15-5. Theo đó, mọi du khách trong nước và quốc tế muốn tham quan khu phố cổ Hội An đều phải mua vé, phân luồng lối đi riêng dành cho du khách và người dân địa phương. Thông tin này đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của dư luận.