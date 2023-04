Dự kiến bán vé tham quan với du khách đến Hội An: Chỉ kiểm soát các hãng lữ hành, khách đoàn

Theo dự thảo đề án tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An do UBND TP Hội An (Quảng Nam) đưa ra, từ ngày 15-5, mọi du khách trong nước và quốc tế muốn tham quan khu phố cổ Hội An đều phải mua vé. Thông tin này đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của dư luận.

Lo ảnh hưởng sinh kế người dân

Nhiều ý kiến cho rằng, thu phí du khách dù không có nhu cầu tham quan di tích là việc làm tận thu. Trong khi đó, người dân trong khu phố cổ thì lo ngại mất nguồn thu buôn bán từ việc siết chặt bán vé tham quan... Với quy định này, kể cả người đi dạo, không tham quan các điểm di tích cũng bắt buộc phải mua vé mới được vào khu vực phố cổ. Đặc biệt, những du khách lân cận trong tỉnh Quảng Nam, hay những người có người thân tại phố cổ Hội An cũng phải mua vé.

Nhiều năm bán đồ lưu niệm trong khu phố cổ Hội An, bà Nguyễn Thị Lai (76 tuổi), cho biết: “Việc Hội An thu phí đối với du khách sẽ ảnh hưởng đến tình hình buôn bán của các hộ kinh doanh nhỏ trong khu phố cổ. Bởi lượng khách hàng ngày chủ yếu là học sinh, sinh viên địa phương ở Quảng Nam, TP Đà Nẵng đến để ăn uống và dạo phố. Nếu áp dụng chính sách thu phí chắc chắn sẽ vắng khách, những người buôn bán như tôi cũng mất đi nguồn thu lớn”. Còn ông Vũ Danh Thọ (phường Minh An, TP Hội An), cho rằng: “Trước đây Hội An cũng từng ban hành phương án bán vé cho du khách nhưng làm chưa triệt để, gây nhiều tranh cãi. Đối với khách địa phương thường hay đến Hội An để đi dạo và uống cà phê mà phải tốn mức phí 80.000 đồng thì tôi nghĩ là không khách quan. Nếu ban hành quyết định này, theo tôi, thời gian tới lượng khách đến Hội An chắc chắn sẽ giảm sút, đặc biệt là khách nội địa”.

Hội An cũng là địa điểm ưa thích của người dân tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng. Thông thường, lượng khách này đến với Hội An vào dịp cuối tuần để dạo chơi, ăn uống trong phố cổ, bởi có khoảng cách gần, chứ không có nhu cầu tham quan các di tích. Bạn Hồ Thị Thanh Thảo, sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Đại học Duy Tân (TP Đà Nẵng), cho biết: “Hội An là một trong những thành phố du lịch mà các bạn học ngành du lịch thường đến để tìm hiểu và tham quan. Bản thân tôi cũng thường xuyên đi thực tế ở Hội An để hoàn thành các khóa luận và dạo phố vào dịp cuối tuần. Nếu thời gian tới Hội An áp dụng thu phí, tôi nghĩ sẽ mất đi một lượng khách lớn là sinh viên ở Đà Nẵng, bởi vì chi phí tham quan cao, các bạn không đáp ứng được”.

Không “ngăn sông, cấm chợ” để tận thu

Nhiều năm qua, Hội An đã tổ chức bán vé tham quan trọn gói khu phố cổ Hội An cho du khách. Tiền từ vé tham quan được đầu tư cho cơ sở hạ tầng của khu phố cổ, trùng tu di sản và hỗ trợ cho các di tích tư nhân. Tuy nhiên, việc thu vé thời gian qua chưa thực hiện triệt để và gặp nhiều hạn chế.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết, từ năm 2023, khi du khách trở lại rất đông, có thời điểm phố cổ bị quá tải. Chính quyền nhận được nhiều ý kiến phàn nàn từ du khách, hãng lữ hành về tình trạng bất công bằng giữa người mua vé và không mua vé, giữa những lữ hành chân chính và những đơn vị tổ chức cho khách đi “trốn” vé. Do đó, dự kiến ngày 15-5, Hội An tổ chức lại việc thu vé tham quan là thời điểm thuận lợi, được địa phương nghiên cứu kỹ từ trước.

Theo ông Sơn, trong những ngày gần đây, dư luận cho rằng Hội An đóng cửa để kiểm soát một cách máy móc, đây không phải là cách làm của Hội An. Đây chỉ mới là đề án và còn nhiều bước để triển khai. Hội An sẽ họp với các đơn vị lữ hành để trao đổi, lắng nghe ý kiến của họ. Tiếp đó, sẽ tổ chức gặp các nhà hàng, cơ sở kinh doanh, người dân trong khu phố cổ để thông tin và tham vấn ý kiến của người dân, vì họ chính là chủ nhân của di sản.

Theo Luật Di sản, Quy chế về quản lý, bảo tồn và trùng tu di sản của UBND tỉnh Quảng Nam, du khách đến tham quan Hội An phải mua vé. Quan trọng cách thức triển khai như thế nào để đảm bảo khoa học, minh bạch, hài hòa giữa doanh nghiệp lữ hành, người dân, du khách, và hình ảnh Hội An không bị ảnh hưởng.