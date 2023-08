Hội bảo vệ quyền trẻ em vào cuộc vụ người phụ nữ bạo hành bé trai 8 tuổi

Liên quan đến vụ “Người phụ nữ bạo hành bé trai 8 tuổi” như Báo SGGP thông tin, Hội bảo vệ quyền trẻ em TPHCM đã giao Chi hội Luật sư của Hội cử luật sư tham gia phối hợp với gia đình, cơ quan, đơn vị có liên quan tìm hiểu và có kế hoạch hỗ trợ pháp lý nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ.

Đồng thời, trên cơ sở đó kiến nghị xử lý kịp thời đối với đối tượng có hành vi bạo hành và ngược đãi trẻ em.

Theo điều tra ban đầu, Lê Thị Diễm Trang (35 tuổi) có quen biết và là hàng xóm với gia đình anh C. (khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12, TPHCM). Do vợ chồng anh C. bận đi làm và cháu T.P.C.T. (8 tuổi, là con của anh C.) đang nghỉ hè nên có nhờ Trang trông coi, chăm sóc, dạy kèm.

Quá trình trông coi cháu T., Trang khai ít nhất đã 10 lần dùng đũa tre, dây thắt lưng, cán chổi đánh cháu từ tháng 6-2023 đến nay.

Chiều 23-8, Trang trông coi cháu T. học bài thì phát hiện cháu không làm bài tập nên bực tức. Lúc này, Trang bắt cháu T. cởi hết quần áo rồi kéo ra trước nhà. Tại đây, Trang dùng dây cáp Internet cột buộc cháu T. vào trụ điện.

Tiếp đó, Trang chửi bới và dùng cán chổi đánh liên tục vào người cháu. Bị đánh bé trai 8 tuổi khóc và tìm cách thoát khỏi dây buộc. Trang không những không dừng lại mà tiếp tục dùng cán chổi đánh nhiều phát vào người cháu T.

Người dân địa phương thấy vậy nên can ngăn nhưng Trang không dừng lại mà tiếp tục đánh cháu.

Sự việc được người dân và camera an ninh ghi lại. Bức xúc người dân báo công an.

Qua kiểm tra cơ thể cháu T. công an ghi nhận có hàng chục vết thương bầm tím do Trang dùng chổi đánh.

Quá trình điều tra, Công an quận 12 đã bắt khẩn cấp Trang để điều tra về hành vi “Hành hạ người khác”.