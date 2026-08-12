Hội chợ EWEC - Đà Nẵng 2026 quy tụ gần 250 gian hàng

Người dân, du khách tham gia hội chợ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hội chợ quy tụ gần 250 gian hàng của 108 đơn vị trong và ngoài nước. Trong đó, có sự tham gia của 12 tỉnh, thành phố trong nước; các cơ quan ngoại giao, phòng thương mại, cơ quan quản lý và doanh nghiệp đến từ 9 quốc gia gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Anh, Italia, Philippines, Thái Lan và Campuchia.

Các sản phẩm trưng bày đa dạng, từ hàng công nghiệp, máy móc thiết bị, điện tử - công nghệ, thực phẩm - nông sản đến hàng gia dụng, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và các dịch vụ logistics, lữ hành, du lịch…

Điểm nhấn của hội chợ là tọa đàm “Kết nối xuyên biên giới và tạo thuận lợi thương mại - Động lực phát triển Hành lang kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, Diễn đàn “Logistics Quốc tế Đà Nẵng 2026” và hội thảo “Đà Nẵng - Thúc đẩy xuất khẩu trực tuyến khu vực miền Trung”.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng tham quan gian hàng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), qua nhiều kỳ tổ chức, Hội chợ ngày càng thu hút doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại, nhà đầu tư và đối tác quốc tế, tạo cơ hội kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm, xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch và tăng cường hợp tác kinh tế giữa các địa phương Việt Nam với các quốc gia trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Trong bối cảnh Đà Nẵng phát triển Khu thương mại tự do, định hướng xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, Hội chợ cần tiếp tục nâng tầm quy mô, chất lượng và tính chuyên nghiệp, trở thành cầu nối thúc đẩy liên kết doanh nghiệp, hình thành các chuỗi cung ứng, mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây, qua đó phát huy hiệu quả vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế của Đà Nẵng.

Nghi thức khai mạc hội chợ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hội chợ mở cửa tự do từ 8 giờ 30 đến 21 giờ 30 từ nay đến ngày 17-8.

XUÂN QUỲNH