Hội Cựu Công an nhân dân góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) Việt Nam vừa tổ chức đại hội thành lập và bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028. Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19-8-1945 - 19-8-2023) và 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Báo SGGP có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu CAND.

Giữ gìn, phát huy phẩm chất tốt đẹp

Phóng viên: Thưa đồng chí, Hội Cựu CAND ra đời đáp ứng được những nguyện vọng gì của các hội viên, có ý nghĩa ra sao trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc?

Thiếu tướng VŨ HÙNG VƯƠNG: Hội đã tập hợp đông đảo hội viên vào một tổ chức được pháp luật bảo vệ, sẽ có nhiều điều kiện hơn trong việc tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham gia các nhiệm vụ chính trị - xã hội của Đảng, chính quyền, các tổ chức xã hội ở xã, phường, thị trấn; tham gia xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, gắn kết keo sơn nghĩa tình đồng đội; tổ chức chăm lo giúp đỡ cựu công an cả đời sống vật chất lẫn tinh thần. Các hội viên được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cựu công an; được tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý.

Tham gia hội, các hội viên có điều kiện kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, chính quyền địa phương để xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chính sách, pháp luật có liên quan đến cựu công an và Hội Cựu CAND. Việc ra đời Hội Cựu CAND sẽ động viên khích lệ, tạo điều kiện để đông đảo hội viên tiếp tục rèn luyện, giữ gìn và tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp của lực lượng CAND, làm gương cho thế hệ trẻ CAND tiếp bước học tập, noi theo; phát huy tiềm năng trí tuệ, kinh nghiệm để đóng góp vào sự nghiệp cách mạng nói chung và công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh nói riêng.

Hội Cựu CAND hoạt động như thế nào và mục tiêu quan trọng là gì?

Hội Cựu CAND hoạt động với mục đích đoàn kết, động viên các thế hệ cựu công an tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, gương mẫu trong thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các nghĩa vụ công dân ở cơ sở. Đồng thời, tổ chức chăm lo giúp đỡ nhau trong cựu công an để nâng cao đời sống tinh thần và vật chất; phát triển kinh tế gia đình và các hoạt động tình nghĩa; vận động các hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp sức lực, trí tuệ xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị, xã hội; đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật và dân chủ ở cơ sở.

Muốn được tiếp tục cống hiến

Hội Cựu CAND có nhiều tướng lĩnh nguyên là cán bộ cao cấp của lực lượng CAND, làm thế nào để phát huy được năng lực, kinh nghiệm của những cán bộ này?

Thành viên Hội Cựu CAND có rất nhiều cựu sĩ quan cao cấp tham gia, trong đó có nhiều sĩ quan cấp tướng. Đây là những người đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác và chiến đấu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; có kinh nghiệm trong công tác công an và vận động quần chúng; có kiến thức pháp luật và nhiều người có học hàm, học vị cao. Dù được nghỉ ngơi theo chế độ nhưng nhiều sĩ quan muốn được tiếp tục cống hiến.

Để phát huy được năng lực, kinh nghiệm của những cán bộ này, tổ chức hội cần động viên khích lệ, khơi dậy truyền thống “vì nhân dân phục vụ” của CAND mà họ là những người gương mẫu đi đầu. Đồng thời, hội phải có chương trình hoạt động cụ thể, phù hợp với năng lực của từng hội viên.

Hội Cựu CAND ra đời có vai trò như thế nào để tư vấn, hỗ trợ cho lực lượng công an trong công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng?

Tham gia phòng chống tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật là một trong những nhiệm vụ của hội, nhất là hội cấp cơ sở. Để làm tốt việc này, tổ chức hội cần động viên hội viên trong việc nắm bắt tình hình, thu thập thông tin, nhất là công tác quần chúng để cung cấp cho các lực lượng chức năng xử lý thông tin. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm trong điều tra, xử lý để tạo dư luận đồng tình ủng hộ.

Nguyên tắc hoạt động của hội là tự nguyện, tự quản, tự lo kinh phí và không sử dụng biên chế, kinh phí Nhà nước. Để hội hoạt động, nguồn lực kinh phí trước hết từ sự đóng góp của hội viên. Muốn vậy, hội phải hoạt động thật sự hiệu quả. Chúng tôi khẳng định, chắc chắn các hoạt động của hội sẽ vì nhân dân phục vụ, vì bình yên cuộc sống…

Xin cảm ơn ông!