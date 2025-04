Hôm nay 22-4, nắng nóng diện rộng, đề phòng dông nhiệt

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, hôm qua 21-4, khu vực Hòa Bình, từ Nghệ An đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam bộ đã trải qua một đợt nắng nóng khắc nghiệt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, thậm chí có nơi vượt ngưỡng 39 độ C.

Các địa phương ghi nhận nhiệt độ cao như Mai Châu (Hòa Bình) 38,3 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 39,3 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 37,2 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37,1 độ C, Ayunpa (Gia Lai) 37,7 độ C và Đồng Phú (Bình Phước) 37,2 độ C. Độ ẩm thấp nhất dao động trong khoảng 45-55%, khiến không khí càng thêm oi bức.

Dự báo hôm nay (22-4), nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng ở miền Bắc, nhiệt độ cao nhất tại nhiều khu vực có thể vượt qua 37 độ C. Tuy nhiên, chiều tối nay, mưa dông cục bộ có thể vẫn xuất hiện, kéo theo nguy cơ mưa đá và gió giật mạnh, giống như hôm qua.

Cây đổ trên Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) chiều 21-4 do cơn dông nhiệt. Ảnh do người dân chia sẻ

Các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ và Tuyên Quang vẫn duy trì nền nhiệt 35-37 độ C. Dự báo từ ngày 24-4, mưa sẽ gia tăng ở miền Bắc, làm dịu dần nắng nóng.

Khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục đối mặt với nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất dao động 36-38 độ C, có nơi vượt quá 38 độ C. Nắng nóng sẽ duy trì đến hết ngày 24-4.

Tây Nguyên và Nam bộ cũng kéo dài tình trạng nắng nóng, nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, một số nơi vượt ngưỡng 36 độ C. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, nắng nóng vẫn kéo dài tại Tây Nguyên và Nam bộ trong nhiều ngày tới.

Theo dự báo, hôm nay, 22-4, thời tiết TPHCM sẽ có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên đến 36 độ C. Tuy nhiên, chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông ở một số khu vực.

Như vậy, hôm nay, nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng hơn và mức nhiệt nhiều nơi cao hơn so với ngày 21-4, một số điểm ở Bắc bộ và Trung bộ vượt ngưỡng 38 độ C. Nền nhiệt tăng lên sẽ làm tình trạng khắc nghiệt hơn, gia tăng nguy cơ cháy nổ và các bệnh lý liên quan đến sốc nhiệt.

“Với nắng nóng gay gắt, kết hợp độ ẩm thấp và gió Tây Nam, nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư, cháy rừng tăng cao. Người dân cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe, tránh tiếp xúc lâu dưới trời nắng, để hạn chế các vấn đề như kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt”, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia lưu ý.

Tin liên quan Hà Nội đón cơn dông lớn đầu mùa, Nam bộ vẫn nắng nóng

PHÚC HẬU