Hà Nội đón cơn dông lớn đầu mùa, Nam bộ vẫn nắng nóng

Chiều 21-4, khu vực Bắc bộ xuất hiện một cơn dông lớn đầu mùa sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt.

Cơn dông kéo đến khu vực quận Hà Đông (Hà Nội) chiều nay 21-4. Ảnh: PHÚC HẬU

Trước đó, vào khoảng 13 giờ, nhiều địa phương từ Hòa Bình (miền Bắc) đến Phú Yên (Nam Trung bộ) ghi nhận nền nhiệt phổ biến 35-36 độ C, có nơi vượt 36 độ C như: Hòa Bình 36,7 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 37 độ C. Độ ẩm ở mức thấp, chỉ khoảng 55-60%.

Từ sau 14 giờ, một vùng mây dông hình thành (do hiệu ứng dông nhiệt) ở Tây Bắc, tâm điểm là Yên Bái và Sơn La, di chuyển về phía Đông, gây mưa rào kèm dông gió lớn tại Hòa Bình, Phú Thọ và sau đó là Hà Nội.

Phía Tây Hà Nội tối sầm vào lúc 14 giờ 30. Ảnh: CTV

Đến khoảng 15 giờ 30, khu vực phía Tây và trung tâm Hà Nội bắt đầu có mưa kèm gió. Trời tối sầm lại chỉ trong vài phút. Đây là cơn mưa dông đầu mùa sau nhiều tháng ít mưa hoặc mưa nhỏ. Theo các chuyên gia khí tượng, mưa dông sau chuỗi nắng nóng có thể chứa các thành phần hóa học gây hại như axit do tích tụ ô nhiễm không khí. Tuy vậy, mưa cũng giúp làm dịu không khí và cung cấp lượng nước tưới đáng kể cho cây trồng.

Khu vực Quốc Oai, Hoài Đức, Ba Vì của Hà Nội đã có mưa trước tiên rồi đến trung tâm Hà Nội. Ảnh: CTV

Chiều 21-4, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, mây đối lưu đang hoạt động mạnh ở khu vực Ba Vì (khu vực Tây Hà Nội) và có xu hướng lan rộng về phía Đông. Trong vòng 30 phút đến 3 giờ tiếp theo, mưa dông sẽ ảnh hưởng đến các quận: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Tây Hồ, Cầu Giấy và có thể lan rộng toàn Hà Nội. Người dân cần đề phòng hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo trong 2 ngày tới (22 và 23-4), nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nơi nhiệt độ lên đến 38 độ C, độ ẩm thấp chỉ 45-50%. Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục nắng nóng 35-36 độ C, có nơi cao hơn, độ ẩm 50-55%.

Dự báo trong những ngày tới Hà Nội và nhiều nơi sẽ thường xuyên có cơn dông về chiều. Ảnh: PHÚC HẬU

Từ ngày 24-4, nắng nóng tại Bắc bộ sẽ dịu dần. Khu vực Trung Trung bộ kéo dài nắng nóng đến ngày 24-4, sau đó cũng giảm. Riêng Tây Nguyên và Nam bộ vẫn tiếp tục đối mặt với thời tiết khắc nghiệt trong nhiều ngày tới.

PHÚC HẬU