Hơn 1 tỷ đồng trao thưởng cuộc thi Sáng tạo vì Tương lai - The Next Innovator 2024

Qua gần 2 tháng tranh đua đầy kịch tính, với hơn 400 em học sinh từ hơn 70 đội đăng ký, cuộc thi “Sáng tạo vì Tương lai - The Next Innovator 2024” đã chính thức tìm ra những nhà khoa học nhí xuất sắc nhất tại vòng chung kết.

Phần thi thuyết trình Dự án “Áo mưa từ vải sáp ong.

Cuộc thi "Sáng tạo vì Tương lai - The Next Innovator 2024" là một phần trong dự án "Tomorrow Space - Không gian sáng tạo Thanh thiếu nhi," do chương trình "HTV CafeTek - Cuộc sống tương lai" phối hợp cùng UBND quận 11, Công ty DKSH Việt Nam thuộc Tập đoàn DKSH đến từ Thụy Sỹ, cùng nhiều đơn vị tổ chức với mục tiêu tìm ra những ý tưởng sáng tạo xuất sắc trong việc tận dụng và tái tạo năng lượng xanh.

Phần thi thuyết trình Dự án “Sản phẩm chống sốc làm từ lõi bắp của đội dự thi

Vòng Chung kết có sự tham gia của 20 đội thi xuất sắc nhất, tương đương với 100 em học sinh đến từ các trường trong địa bàn quận 11. Sau thời gian tranh tài sôi nổi, giải nhất đã thuộc về hai đội thi với những ý tưởng nổi bật và có tính ứng dụng cao.

Ở bảng A (Khối Tiểu học) đã giành chiến thắng với dự án "Sản phẩm chống sốc làm từ lõi bắp” đến từ Đội Bay cao, Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, một giải pháp độc đáo và thân thiện với môi trường.

Bảng B (Khối THCS) cũng đã xuất sắc đạt giải nhất với dự án "Áo mưa từ vải sáp ong” đến từ Đội Top 1 Server, Trường Trung học cơ sở Hậu Giang. Dự án “Áo mưa từ vải sáp ong” có thể thay thế cho các vật liệu nhựa thường được dùng để sản xuất áo mưa truyền thống khi sáp ong là một nguyên liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường và có khả năng phân hủy sinh học.

Ban tổ chức cũng trao 2 giải nhì, 2 giải ba, 4 giải khuyến khích và nhiều giải thưởng khác nhằm ghi nhận sự cố gắng và sáng tạo của các em học sinh…. với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 1 tỷ đồng.

BÌNH LÂM