Hơn 100 hộ dân nhận lô nền tái định cư dự án đường Vành đai 3 qua Long An

Ngày 24-9, UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An tổ chức mời hơn 100 hộ dân bị giải tỏa bởi dự án Vành đai 3 qua Long An đến để nhận lô nền tái định cư tại ấp 3, xã Tân Bửu.

Các nhà thầu đang thi công khu tái định cư dự án Vành đai 3 qua Long An

Khu tái định cư dự án Vành đai 3 qua Long An là một phần trong dự án thành phần 8 thuộc dự án đường Vành đai 3 qua Long An.

Theo ông Lê Thành Út, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, khu tái định cư dự án đường Vành đai 3 qua Long An chậm triển khai xây dựng là do tỉnh Long An điều chỉnh quy hoạch. Khu tái định cư này trước đây được quy hoạch tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, nhưng sau đó được điều chỉnh tại ấp 3, xã Tân Bửu. Dự án được quy hoạch 3,5ha tại ấp 3, xã Tân Bửu, với tổng mức đầu tư gần 95 tỷ đồng.

Ông Bùi Văn Trí, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Bến Lức, cho biết, trong ngày, hơn 100 hộ dân bị giải tỏa bởi dự án nhận lô nền tái định cư, đơn vị tổ chức bốc thăm bố trí lô nền. Các hộ dân sẽ triển khai xây dựng nhà, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2025.

Sở GTVT tỉnh Long An cho biết, đến nay, UBND huyện Bến Lức đã chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho 410/414 hộ, đạt 99%. Số hộ dân còn lại đã đồng ý bàn giao mặt bằng cho dự án, tuy nhiên, họ chưa nhận tiền bồi thường do vướng thủ tục pháp lý.

Dự án đường vành đai 3 TPHCM là dự án trọng điểm quốc gia, có tổng chiều dài gần 76km đi qua các địa phương: TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng. Dự án chia thành 8 dự án thành phần, trong đó, Long An được giao làm chủ đầu tư hai dự án: thành phần 7 (đang triển khai thi công đạt khoảng 45%, vượt kế hoạch đề ra) có tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng và dự án thành phần 8 (giải phóng mặt bằng) có tổng vốn gần 1.200 tỷ đồng.

