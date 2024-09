Ngày 23-9, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đơn vị tổ chức các buổi tuyên truyền về an toàn giao thông và kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông cho hơn 10.500 học sinh cùng giáo viên và cán bộ công nhân viên các trường học trú đóng trên địa bàn.

Theo Công an TP Thủ Đức, các buổi tuyên truyền diễn ra vào buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần tại 3 trường THPT, 3 trường THCS, 2 trường Tiểu học. Tại đây, công an tùy theo độ tuổi của học sinh truyền tải các nội dung phù hợp nhằm nâng cao ý thức giữ gìn an toàn, chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông.

Hơn 11.000 học sinh, giáo viên được tuyên truyền về luật, kỹ năng khi tham gia giao thông

Qua các buổi tuyên truyền nhằm giúp các em hiểu về các lỗi vi phạm thường xảy ra với phụ huynh cũng như học sinh khi tham gia giao thông; giúp các em biết được các quy định liên quan đến vi phạm khi tham gia giao thông, nhờ vậy tăng cường kỹ năng an toàn, cách thuyết phục cha mẹ chấp hành luật giao thông; tăng cường văn hóa khi tham gia giao thông tránh các tai nạn đáng tiếc do lỗi vi phạm.

Sáng cùng ngày, Công an quận 5 đã tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông cho 531 học sinh, 48 giáo viên trường Tiểu học Lý Cảnh Hớn (phường 10). Tại đây, các em học sinh được công an tuyên truyền kỹ năng đi bộ qua đường, kỹ năng điều khiển xe đạp, đèn tín hiệu giao thông, nhường đường cho xe ưu tiên, điểm mù của xe ô tô....

CHÍ THẠCH