Hơn 350 công nhân ở Vĩnh Phúc ngộ độc: Đình chỉ bếp ăn

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu cần đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam, tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định.

Ngày 15-5, liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tập thể ở tỉnh Vĩnh Phúc làm hơn 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (TP Vĩnh Yên) nhập viện, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn khẩn đề nghị Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc gấp rút chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân, không để các bệnh nhân có diễn biến nặng. Trong trường hợp cần thiết có thể xin hỗ trợ hội chẩn chuyên môn với tuyến trên.

Các công nhân bị ngộ độc đang được điều trị tại Trung tâm y tế TP Vĩnh Yên

Đặc biệt, Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu cần đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam, tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có) và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng; tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh, điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm...

Trước đó, trưa 14-5, Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam tổ chức cho hơn 3.200 công nhân ăn trưa thành 2 ca. Suất ăn do Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam tự nấu gồm có: gà xào, súp lơ xanh, canh đỗ xanh, dưa muối. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, có 5 công nhân có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm. Công ty đã đưa 5 công nhân này đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Vĩnh Yên để cấp cứu. Tới khoảng 18 giờ cùng ngày, có 351 công nhân của doanh nghiệp trên có biểu hiện đau bụng, buồn nôn đã được đưa vào: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc (49 ca), Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (222 ca) và Trung tâm y tế TP Vĩnh Yên (80 ca) và 60 ca đang theo dõi tại phòng y tế của Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam.

Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, chuyên sản xuất các mặt hàng may mặc xuất khẩu.

