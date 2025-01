Hơn 7.200 người tham gia diễn tập xử lý tình huống khẩn cấp ở trung tâm TPHCM

Dự buổi diễn tập có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM; Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Tư Lệnh Quân khu 7...

Lãnh đạo TPHCM dự buổi diễn tập. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hàng ngàn người náo loạn vì "cháy nổ trên đường, dưới sông"

Tình huống giả định, 21 giờ cùng ngày, sự kiện bắn pháo hoa ở khu vực quảng trường Thủ Thiêm - sông Sài Gòn và lễ hội được tổ chức tại đường Nguyễn Huệ chào mừng kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước..., có các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành, địa phương, các đoàn khách ngoại giao quốc tế và người dân ở TPHCM tham dự.

Sân khấu chính ngoài trời đường Nguyễn Huệ cháy nổ hệ thống điện, cháy lan ra toàn bộ khu vực sân khấu chính. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thời điểm này, sân khấu chính ngoài trời ở đường Nguyễn Huệ cháy nổ hệ thống điện, cháy lan ra toàn bộ khu vực sân khấu chính. Sự cố cháy nổ làm một số bình khí nổ hỗn hợp khí gây sụp sân khấu.

Vụ việc khiến hàng ngàn người hoảng loạn tìm cách tháo chạy. Nhiều người chen lấn, xô đẩy, giẫm đạp lên nhau, làm hàng trăm người thương vong.

Tàu nhà hàng ở khu vực cầu cảng bến thủy Bạch Đằng - sông Sài Gòn bốc cháy. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cùng lúc, tại khu vực cầu cảng bến thủy Bạch Đằng (tên sông Sài Gòn), một chiếc tàu nhà hàng xuất bến. Trên tàu có lượng lớn người đang ăn uống đột ngột phát hiện cháy, nổ nên hoảng loạn tìm cách thoát nạn.

Trong đó, nhân viên bếp tàu rời bỏ vị trí bếp, để lại nhiều vật dụng dễ cháy, dễ bắt cháy và không đóng van gas nên gây cháy lớn trên tàu. Sự cố làm nhiều người bị thương kẹt trên tàu. Một số người không giữ được bình tĩnh, liền vội nhảy xuống sông để thoát nạn.

Người bị thương tại khu vực đường Nguyễn Huệ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhiều người bị thương, hoảng loạn tìm cách di chuyển ra khu vực bên ngoài nhưng không được. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Quá trình xảy ra sự cố làm lượng lớn người tập trung đông gây hoảng loạn ở đường Tôn Đức Thắng, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Không may, tại nút giao lộ đường Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi lại xảy ra một vụ va chạm giữa 2 ô tô và xe tải chở hóa chất sử dụng trong y tế, khiến 4 người mắc kẹt, xe bốc cháy.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, sĩ quan bảo vệ tiếp cận cùng bảo vệ điểm của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Công an TPHCM khẩn trương đưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước... rời khỏi khu vực nguy hiểm đến điểm an toàn. Chỉ huy trực bảo vệ sân khấu yêu cầu bộ phận chốt chặn đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) sơ tán đại biểu, người dân thoát nạn.

Tương tự, lực lượng CSGT TPHCM được điều đến chốt chặn từ xa các tuyến đường, ngăn không cho dòng người, phương tiện di chuyển, tạo thuận lợi cho việc di chuyển thoát nạn hướng ra khỏi khu vực xảy ra sự cố. Đồng thời, lực lượng tại chỗ hướng dẫn dòng người đang hoảng loạn ở khu vực sân khấu và sơ cứu nhiều người bị thương do té ngã thoát nạn.

Clip hơn 7.200 người với 126 phương tiện các loại tham gia diễn tập. Thực hiện: CHÍ THẠCH

Nhận tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) PC07, Công an TPHCM, điều động các đơn vị phối hợp cùng quận 1 có mặt chữa cháy cứu người. Song, trước diễn biến đám cháy phức tạp, xảy ra liên hoàn nhiều sự cố bất ngờ, tập trung đông người..., Phòng PC07 báo cáo Ban Giám đốc Công an TPHCM hỗ trợ lực lượng, thiết bị.

Ban Giám đốc Công an TPHCM báo cáo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Dương Ngọc Hải về vụ cháy, nổ, tai nạn và xin chi viện lực lượng, phương tiện của các đơn vị quân đội, sở, ban, ngành… phối hợp CC-CNCH. Lãnh đạo UBND TPHCM lập tức chỉ đạo các sở, ban, ngành, lực lượng Bộ Tư lệnh TPHCM, Bộ đội biên phòng TPHCM… cùng Công an TPHCM điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường chữa cháy cứu người.

Hình ảnh các lực lượng tham gia chữa cháy, cứu người. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG - HOÀNG HÙNG

Với đám cháy ở trên tàu, lực lượng chức năng đã dùng tàu, ca nô... tiếp cận giải cứu nhiều người và chữa cháy. Đồng thời, dùng loa yêu cầu những người còn trên tàu mặc áo phao chờ lực lượng ứng cứu. Tại hiện trường vụ tai nạn giao thông, lực lượng chức năng cũng dùng máy cắt, máy thủy lực mở cửa cứu người ra ngoài, chuyển cấp cứu...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Dương Ngọc Hải dự buổi diễn tập

Lực lượng chức năng đã cứu hàng trăm người và hướng dẫn thoát nạn cho hàng ngàn người an toàn. Sau 1 giờ, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Buổi diễn tập kết thúc đúng kịch bản, không có sự cố, tai nạn phát sinh.

Lên phương án phòng ngừa, xử lý, không để bị động

Tại buổi diễn tập, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Dương Ngọc Hải biểu dương những nỗ lực của các đơn vị đã tích cực chuẩn bị chu đáo để phục vụ tốt cho cuộc diễn tập.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Dương Ngọc Hải phát biểu chỉ đạo. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Dương Ngọc Hải cũng lưu ý, các cơ quan, đơn vị phụ trách công tác quản lý, cấp phép tổ chức lễ hội, sự kiện cần tổ chức rà soát thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức, tính toán dự báo số lượng người tham dự ở các thời điểm khác nhau của sự kiện; tránh việc cấp phép tổ chức các sự kiện, lễ hội lớn tại một khu vực và cùng thời điểm.

Đồng thời chủ động thông tin, phối hợp với công an, quân đội, lực lượng thanh niên xung phong... về tính chất, quy mô các lễ hội, sự kiện để xây dựng phương án hướng dẫn thoát nạn, đảm bảo an ninh trật tự, PCCC-CNCH, phân luồng giao thông. Ngoài việc đảm bảo mọi điều kiện về an ninh, cũng cần kiểm tra, kiểm định, đảm bảo sự an toàn của sân khấu, khán đài trước khi cấp phép và tổ chức lễ hội, sự kiện.

Quang cảnh buổi diễn tập. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tương tự, các công ty tổ chức sự kiện phải thực hiện nghiêm quy định về tổ chức lễ hội, sự kiện, tuân thủ nội dung hướng dẫn về các giải pháp đảm bảo ANTT, an toàn PCCC, phương án thoát nạn khi tổ chức; bố trí lực lượng kiểm soát lượng người tham gia trước, trong khi diễn ra sự kiện.

Nghiêm cấm mang vào khu vực tổ chức các loại vũ khí, hung khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, vật liệu có khả năng gây cháy, nổ. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Cùng với đó kiểm soát chặt việc sử dụng thiết bị bay không người lái trái phép và bố trí lực lượng bảo vệ sự kiện đầy đủ để kịp thời phối hợp với lực lượng chức năng xử lý hiệu quả khi có tình huống xảy ra.

Trong khi đó, Ban tổ chức điều hành chương trình lễ hội, sự kiện ở từng cấp phải nâng cao vai trò, trách nhiệm; chú trọng dự báo tình huống khẩn cấp (ít nhất 2 tình huống), có phương án huy động lực lượng, trang thiết bị phương tiện để xử lý theo từng cấp độ, từng sự kiện theo phương châm 4 tại chỗ, không để bị động, bất ngờ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chúc mừng Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cùng các đơn vị tham gia buổi diễn tập. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Dương Ngọc Hải động viên, tặng hoa chúc mừng các đơn vị tham gia diễn tập. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM tặng hoa chúc mừng các đơn vị tham gia diễn tập. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Riêng với Công an TPHCM, đồng chí Dương Ngọc Hải đề nghị cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng thoát nạn, xử lý khi tham gia các hoạt động tập trung đông người; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, sở ngành, địa phương theo dõi, nắm chắc tình hình; kịp thời phát hiện âm mưu, ý đồ, hoạt động phá hoại của đối tượng xấu.

Đặc biệt là vào các ngày lễ tết, thời điểm trước và trong khi diễn ra các lễ hội, sự kiện quan trọng của đất nước, TPHCM; chủ động triển khai phương án phòng ngừa, ngăn chặn, bảo đảm ANTT từ đầu, ngay từ cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Dương Ngọc Hải cùng lãnh đạo TPHCM chúc mừng các đơn vị tham gia diễn tập. Ảnh: HOÀNG HÙNG



“ Chủ tịch UBND quận, huyện và TP Thủ Đức chỉ đạo các phòng ban rà soát các khu vực, địa điểm tập trung đông người; nghiên cứu kinh nghiệm diễn tập hôm nay để lên phương án phòng ngừa, xử lý, không để xảy ra tình trạng bị động nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ ở địa bàn; góp phần tổ chức thành công các hoạt động lễ hội trên địa bàn TPHCM”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM yêu cầu.

