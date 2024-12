Hơn cả văn hóa thần tượng: Người hâm mộ “cháy” hết mình vì nền giải trí chất lượng

Chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”

Dạo một vòng mạng xã hội từ Facebook, Instagram đến TikTok, không khó để thấy một hiện tượng thú vị hiếm có là hàng trăm cộng đồng, hàng ngàn bài đăng cùng chung sức kêu gọi bình chọn cho “Anh trai vượt ngàn chông gai” tại các đề cử của nhiều giải thưởng như VTV Awards 2024, Mai Vàng 2024, WeChoice Awards 2024…

Những giải thưởng cá nhân dành cho các anh trai của chương trình cũng được kêu gọi rất mạnh mẽ. Các bảng danh sách đề cử không thể thiếu tên các anh trai SOOBIN, SlimV… và những tiết mục riêng như Trống Cơm (NSND Tự Long, Cường Seven, SOOBIN, APJ, It’s CHARLES., SlimV, Kriss Ngô, Touliver), Hỏa Ca (Call Me by Fire) - đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư…

Lần đầu tiên, cộng đồng người hâm mộ Việt bày tỏ sự hâm mộ nhiệt tình một cách rất dễ thương: canh giờ bỏ phiếu đối với những giải thưởng cho phép bỏ phiếu nhiều lần, chịu chi tiền để bỏ phiếu, vận động người thân bạn bè tham gia.

Admin (quản lý) của các group nhóm cộng đồng cũng “tình nguyện” kêu gọi thành viên của mình bình chọn, tạo nên làn sóng tương tác lên đến hàng ngàn, hàng chục ngàn like.

Có thể nói, bên cạnh bóng đá, các chương trình giải trí chất lượng, có sự kết hợp yếu tố văn hóa truyền thống với hiện đại hiện nay đang trở thành sợi dây kết nối cộng đồng, chạm đến cảm xúc sâu thẳm trong mỗi người, thúc đẩy cùng nhau hành động để tôn vinh những giá trị nhân văn mà họ “thấm” được.

Người hâm mộ văn minh cũng chính là động lực cho ngành công nghiệp văn hóa.

Hiện tượng người hâm mộ đoàn kết kêu gọi bình chọn cho "Anh trai vượt ngàn chông gai" trên các nền tảng mạng xã hội cho thấy, cộng đồng người hâm mộ đang cùng hướng tới sự ứng xử văn minh - động lực và cũng là dấu ấn cho thấy một ngành công nghiệp văn hóa đang hình thành.

Các tiết mục có sự kết hợp yếu tố văn hóa truyền thống với hiện đại nhận được sự yêu mến của khán giả

Đông đảo khán giả yêu mến chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”

Công chúng đang thể hiện một văn hóa ứng xử lành mạnh, văn minh, nơi mà họ gắn kết với nhau không chỉ bởi niềm đam mê mà còn bởi sự hiểu biết và tôn trọng cộng đồng.

Khi có những chương trình làm lay động công chúng sẽ thấy sức mạnh to lớn của tình đoàn kết và sự trân trọng từ phía họ. Khán giả kêu gọi không chỉ vì yêu mến riêng một show truyền hình mà còn vì một ước mơ “Việt Nam sẽ có thêm nhiều chương trình nghệ thuật như thế” - như lời người hâm mộ, Việt Nam có tiềm năng phát triển một nền giải trí chất lượng như các quốc gia khác trên thế giới.

Ngành công nghiệp văn hóa không chỉ cần những nhà sản xuất giỏi, nghệ sĩ tài năng, công nghệ hiện đại. Ngành công nghiệp văn hóa còn cần cả những người hâm mộ hiểu biết và văn minh.

TIỂU TÂN