Hợp tác, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn về bệnh ung thư

Theo các chuyên gia y tế, nhờ có vaccine, hàng triệu trẻ em không bị tử vong do bệnh truyền nhiễm. Nhưng để phát huy tác dụng hiệu quả và an toàn nhất thì khâu bảo quản vaccine rất quan trọng. Thực tế, đã có nhiều ca tử vong vì tiêm vaccine hết hạn do bảo quản không an toàn.