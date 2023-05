Hưởng lợi từ Quỹ bảo hiểm nắng nóng

Bà mẹ Kamlaben Ashokbhai Patni, 56 tuổi, có 4 người con, đang sống ở TP Ahmedabad (nơi đông dân nhất bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ) là một trong những người lao động trở thành nạn nhân của nắng nóng. Bà Patni phải bươn chải bán hàng để nuôi gia đình, bất chấp những làn sóng nhiệt liên tục tấn công khu chợ.

Nắng nóng có lúc tăng lên kỷ lục 48°C vào năm 2016 và lên đỉnh điểm 46°C vào năm 2022, đã hủy hoại những mặt hàng bằng đồng, kim loại và nhựa mà bà Patni bày bán, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh và cuộc sống của bà.

Giờ đây, bà Patni bớt lo hơn khi là một trong số 21.000 phụ nữ tự kinh doanh ở bang Gujarat đăng ký tham gia một trong những chương trình bảo hiểm đầu tiên trên thế giới về thời tiết cực đoan, do Trung tâm phục hồi của Quỹ Arsht-Rock (tổ chức từ thiện phi lợi nhuận của Mỹ) phối hợp Công ty khởi nghiệp bảo hiểm vi mô Blue Marble và Hiệp hội Phụ nữ tự kinh doanh bang Gujarat khởi xướng trong tháng này.

Tham gia bảo hiểm, bà Patni sẽ được nhận một khoản tiền để bù đắp những thất thu do nhiệt độ tăng cao trên mức trung bình và kéo dài 3 ngày. Chính sách cho phép thanh toán nhiều lần, tối đa là 85 USD/lần.

Với cái gọi là bảo hiểm “tham số”, người tham gia bảo hiểm không cần phải chứng minh tổn thất và có thể thanh toán trong vòng vài ngày kể từ khi nhiệt độ đạt đến ngưỡng kích hoạt bồi thường. Các khoản thanh toán bảo hiểm này giúp được ít nhiều cho người lao động nghèo mua những thứ cần thiết để bảo vệ sức khỏe mùa nắng nóng…

Tuy nhiên, một số chuyên gia trong ngành đặt câu hỏi, liệu các sản phẩm bảo hiểm này có khả thi về mặt tài chính trong thời gian dài hay không, một phần là do các khoản thanh toán quá thường xuyên do rủi ro khí hậu leo thang nhanh hơn so với dự đoán cách đây chưa đầy một thập niên. Điều này có thể tăng phí bảo hiểm.

Một số chương trình bảo hiểm như vậy đã sụp đổ. Ví dụ, chương trình bảo hiểm gia súc ở Kenya hỗ trợ người chăn nuôi bị ảnh hưởng do hạn hán, với khoản thanh toán bồi thường tổng cộng 1,2 tỷ shilling Kenya (8,8 triệu USD) trong giai đoạn 2015-2021. Nhưng chỉ với 1,1 tỷ shilling (8,1 triệu USD) thu được từ phí bảo hiểm, chương trình hoạt động thua lỗ và đã được thay thế trong năm nay bằng hình thức cung cấp các sản phẩm tiết kiệm tài chính khác bên cạnh chính sách bảo hiểm.

Hiện nay, các chương trình bảo hiểm ở các nước đang phát triển phần lớn được trợ cấp bởi các nhóm phi lợi nhuận, chính phủ quốc gia hoặc các quốc gia giàu có.

Giới chuyên gia phân tích, một cách để tránh các khoản thanh toán liên tục là các chính phủ thực hiện nhiều chiến lược tốt hơn để chống lại các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chẳng hạn trồng các loại cây có khả năng chống chịu hạn hán tốt hơn, hoặc xây nhà mát mẻ hơn để chống lại tình trạng gia tăng nhiệt độ, từ đó giảm bớt tổn thất. Điều này có thể cho phép các công ty bảo hiểm đặt các yếu tố kích hoạt cao hơn.