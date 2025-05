Ấn Độ, Pakistan nhất trí ngừng bắn ngay lập tức

Khói bốc lên sau vụ tấn công bằng pháo kích của Pakistan tại Udhampur, Ấn Độ ngày 10/5/2025. Ảnh: ANI

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump nêu rõ: “Sau một đêm đàm phán dài do Mỹ làm trung gian, tôi vui mừng thông báo rằng Ấn Độ và Pakistan đã đồng ý ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức. Xin chúc mừng cả hai quốc gia đã sử dụng lương tri và trí tuệ vĩ đại”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, quyết định ngừng bắn là kết quả của cuộc họp trong 48 giờ qua. Tại cuộc họp này, Phó Tổng thống Mỹ J.D.Vance và Ngoại trưởng Rubio đã trao đổi với các quan chức cấp cao của Ấn Độ và Pakistan, trong đó có Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif.

Ông Rubio cho biết thêm, Ấn Độ và Pakistan đã nhất trí ngừng bắn ngay và bắt đầu đàm phán về nhiều vấn đề tại một địa điểm trung lập. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo hai nước Ấn Độ và Pakistan khi lựa chọn con đường hòa bình.

Trong diễn biến liên quan, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar nói với đài truyền hình Geo news, rằng Pakistan và Ấn Độ đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn “toàn diện” chứ “không phải một phần”. Bên cạnh đó, ông cho hay khoảng 30 quốc gia đã tham gia vào hoạt động ngoại giao để bảo đảm lệnh ngừng bắn này. Tuy nhiên, báo chí phương Tây đưa tin chỉ vài tiếng sau khi Ấn Độ và Pakistan thông báo về thỏa thuận ngừng bắn, nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy tại thành phố Srinagar, thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý.

* Trước đó, cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã ra khuyến cáo về đảm bảo an toàn cho công dân đang sinh sống, lao động, học tập ở nước sở tại: thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình thời sự Ấn Độ trên các phương tiện truyền thông uy tín của sở tại; chủ động tiến hành biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cần thiết cho bản thân và thân nhân...

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cũng đã thiết lập đường dây nóng bảo hộ công dân với số điện thoại +91 7042035588, email consularsection@vietnamembassydelhi.in và tổng đài bảo hộ công dân +84 981848484.

ĐỖ CAO