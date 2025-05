Tổng thống D. Trump bổ nhiệm vị trí quan trọng trong hệ thống tư pháp Mỹ

Bà Jeanine Pirro, cựu thẩm phán, người dẫn chương trình truyền hình của kênh Fox News, làm quyền Công tố viên liên bang phụ trách khu vực thủ đô Washington D.C Ảnh: foxnews.com

Bà Jeanine Pirro, cựu thẩm phán, người dẫn chương trình truyền hình của kênh Fox News, làm quyền Công tố viên liên bang phụ trách khu vực thủ đô Washington D.C Ảnh: foxnews.com

Thông báo trên mạng xã hội Truth Social về quyết định nói trên, ông Trump đã đánh giá cao năng lực của bà Pirro khi mô tả bà “là người xuất chúng”.

Bà Pirro, sinh năm 1951, từng là công tố viên hạt Westchester, bang New York. Bà từng ra tranh cử Thượng nghị sĩ Mỹ cũng như chức người đứng đầu cơ quan Tư pháp bang New York nhưng không thành công. Bà bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi khi tham gia dẫn chương trình “Judge Jeanine Pirro” của kênh truyền hình The CW từ năm 2008 đến 2011, sau đó cùng năm 2011 gia nhập kênh Fox News và dẫn chương trình “Justice with Judge Jeanine” trong 11 năm. Hiện bà là đồng dẫn chương trình “The Five” của Fox News.

Ngoài ra, bà Pirro cũng là tác giả của nhiều cuốn sách ủng hộ Tổng thống Trump.

Sự lựa chọn bà Jeanine Pirro một lần nữa cho thấy ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng có xu hướng lựa chọn những gương mặt quen thuộc trên các kênh truyền hình cánh hữu. Ở Mỹ, cánh hữu thường là những người theo chủ nghĩa bảo thủ.

Trước đó, Tổng thống Trump từng bổ nhiệm ông Pete Hegseth, người dẫn chương trình “Fox & Friends Weekend” của Fox News, làm Bộ trưởng Quốc phòng. Ngoài ra, ông Sean Duffy, người dẫn chương trình Fox Business cũng của Fox News, làm Bộ trưởng Giao thông.

Theo TTXVN