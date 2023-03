Huỷ án sơ thẩm vụ tranh chấp hợp đồng mua bán điện ở Gia Lai

Sáng 16-3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội "đánh bạc", "tổ chức đánh bạc" và "rửa tiền" đối với 62 bị cáo. Đây là vụ án đánh bạc có quy mô gần 1.000 tỷ đồng, do Thiếu tướng Đinh Văn Nơi (khi còn là Giám đốc Công an tỉnh An Giang) trực tiếp chỉ đạo phá án.