Huy động 100% tổ máy nhiệt điện vì tiêu thụ điện tăng hơn 20%

Nắng nóng nảy lửa khiến tiêu thụ điện tăng đột biến. Ảnh: Bộ Công thương cung cấp

Tối 30-4, Cục Điều tiết điện lực và Văn phòng Bộ Công thương thông tin tới báo chí, từ ngày 22 đến 28-4, do ảnh hưởng nắng nóng ở cả 3 miền (đặc biệt tại miền Bắc) nên nhu cầu phụ tải điện tăng mức cao với sản lượng trung bình ngày đạt tới 946,6 triệu kWh (cao hơn tuần trước đó khoảng 65,4 triệu kWh), trong khi theo dự báo về mức trung bình (ngày) trong tháng 4 năm nay chỉ khoảng 865,7 triệu kWh.

Cập nhật số liệu đến ngày 29-4, công suất cực đại (Pmax) đã giảm xuống còn 41.601MW và sản lượng điện ngày giảm xuống còn 879,360 triệu kWh. Tuy nhiên, Cục Điều tiết điện lực đánh giá, các số liệu này vẫn ở mức cao, đặc biệt so với cùng kỳ (ngày) năm 2023.

Cục Điều tiết điện lực cũng dẫn lại số liệu mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã công bố về Pmax đạt lịch sử vào hồi 13 giờ ngày 27-4 là 47.670MW (tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2023) và sản lượng điện tiêu thụ ngày toàn quốc đạt lịch sử tới 993,974 triệu kWh vào ngày 26-4 (tăng tới 23,1% so với cùng kỳ năm 2023).

Điểm đáng lưu ý, do thủy điện hiện nay đang khan thiếu nước (hoặc phải dè sẻn, tích lũy để dự phòng cho cao điểm tháng 5-6-7) nên theo Cục Điều tiết điện lực, hiện nay, nguồn huy động vẫn chủ yếu trông đợi vào nhiệt điện.

Cụ thể, đối với nguồn nhiệt điện than, sản lượng huy động trung bình ngày trong tuần qua khoảng 556,9 triệu kWh (cao hơn 36,1 triệu kWh so với kế hoạch tháng 4).

"Hiện tại đã huy động toàn bộ các tổ máy nhiệt điện than khả dụng trên hệ thống. Không có tổ máy bất khả dụng do thiếu than. Tuy nhiên tổng sản lượng thiếu hụt do sự cố và suy giảm công suất trong tuần lần lượt là 318,25 triệu kWh và 95,98 triệu kWh", Cục Điều tiết điện lực thông tin.

Nguồn nhiệt điện khí huy động trung bình ngày cũng khoảng 91,1 triệu kWh (cao hơn 13,1 triệu kWh so với kế hoạch tháng 4). Trong tuần 17, đã phải huy động các tổ máy Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 4, BOT Phú Mỹ 3 sử dụng khí LNG để tăng khả dụng nguồn và hỗ trợ tiết kiệm thủy điện miền Bắc khi phụ tải tăng cao do nắng nóng dịp cuối tuần.

Nguồn năng lượng tái tạo (không tính thủy điện) huy động theo công bố và khả năng phát dự kiến theo năng lượng sơ cấp của nhà máy có xét đến ràng buộc truyền tải của lưới điện và khả năng hấp thụ của hệ thống với sản lượng trung bình ngày khoảng 105,5 triệu kWh, trong đó nguồn điện gió chỉ đạt 13,9 triệu kWh.

VĂN PHÚC