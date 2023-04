Huyện Củ chi đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Phong trào thi đua phải có mục tiêu thiết thực

Tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ, biểu dương những kết quả đạt được của phong trào thi đua yêu nước của huyện Củ Chi trong thời gian qua. Huân chương Độc lập hạng Ba và các danh hiệu cao quý của Nhà nước, Chính phủ, TPHCM trao tặng là minh chứng biểu dương tinh thần quyết tâm, sáng tạo trong lao động xây dựng quê hương và công tác phòng chống dịch tại huyện Củ Chi của nhiều tập thể, cá nhân.

Đồng chí cũng nhận xét, huyện Củ Chi vẫn còn một số hạn chế cần có biện pháp tích cực khắc phục. Cụ thể, phong trào thi đua tuy phát triển sâu rộng nhưng đâu đó có nơi còn mang tính hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị; công tác sơ kết, tổng kết cần coi trọng đúng mức, kịp thời phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến...

Do đó, huyện cần đặc biệt quan tâm quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc, về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua.

Cùng với đó, tổ chức các phong trào thi đua phải có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có những giải pháp, sáng kiến đột phá, “dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Đồng chí cũng yêu cầu huyện Củ Chi chú ý khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc, tiêu biểu. Bên cạnh đó, công tác khen thưởng phải công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc và tránh vướng vào thủ tục “xin - cho”.

Tiếp tục tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ

Theo Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Phạm Thị Thanh Hiền, qua 48 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Củ Chi đã đoàn kết, nỗ lực, phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn để xây dựng huyện ngày càng phát triển. Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, huyện Củ Chi đã nhiều lần được Nhà nước, Chính phủ trao tặng nhiều danh hiệu cao quý.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Phạm Thị Thanh Hiền phát động phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Củ Chi năm 2023, đặt mục tiêu tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện đạt và vượt 25 chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, huyện tiếp tục tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, khẩn trương khắc phục một số tồn tại, hạn chế; nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi số xây dựng chính quyền số, có giải pháp hỗ trợ khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đồng thời, thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dịp này, huyện Củ Chi đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba do Chủ tịch nước tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Củ Chi; Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước tặng Bệnh viện Dã chiến điều trị Covid-19 số 1 và Trung tâm An sinh xã hội huyện Củ Chi; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng hai cá nhân và Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM cho các tập thể, cá nhân.