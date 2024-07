Huyện Tân Hưng, tỉnh Long An: Thất thoát đất bùn ở bãi chứa 11F

Bãi chứa đất bùn dự trữ 11F ở huyện Tân Hưng (tỉnh Long An) được UBND tỉnh giao cho huyện này quản lý, phục vụ san lấp, thi công công trình trụ sở Công an huyện Tân Hưng và các công trình xây dựng ở địa phương. Tuy nhiên, phản ánh đến Đường dây nóng Báo SGGP, nhiều hộ dân ở đây cho biết, gần 2 tháng nay, đất bùn từ bãi chứa này đã bị lén lút vận chuyển đi nơi khác.

Xe xúc đất bùn từ các xe tải chở đến lên các sà lan chờ sẵn bên mé kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng (huyện Tân Hưng, Long An)

Tháng 11-2023, UBND huyện Tân Hưng có văn bản đề nghị UBND tỉnh Long An cho chủ trương sử dụng đất bùn từ bãi chứa 11F (trên địa bàn huyện Tân Hưng) để phục vụ việc san lấp, xây dựng trụ sở Công an huyện Tân Hưng, do công trình đang bị thiếu vật liệu san lấp, tiến độ bị chậm. Nguồn gốc số đất bùn trên do Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng thủy lợi 10 (Bộ NN-PTNT) nạo vét trong quá trình thực hiện Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng (đoạn qua Long An), giao UBND tỉnh Long An quản lý.

Lợi dụng việc quản lý lỏng lẻo tại bãi chứa 11F, nhiều người đã tổ chức vận chuyển đất bùn ở bãi chứa này ra khỏi tỉnh. Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, vào một ngày cuối tháng 6, chỉ trong 1 giờ đã có 3 xe tải chở đất bùn từ bãi chứa 11F đến bờ kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng. Tại đây, một xe xúc chờ sẵn, liên tục múc đất bùn từ các xe tải xuống các sà lan mang biển số ĐT-2356..., AG-2465... cập sát mé kênh. Khi đã đổ đầy, các sà lan này di chuyển về phía tỉnh An Giang, Đồng Tháp.

Bà Nguyễn Thị Thanh (ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng) cho biết, tình trạng trên diễn ra từ giữa tháng 5-2024 đến nay. “Mỗi ngày có khoảng 20 xe tải chở đất bùn từ bãi chứa xuống kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng để sà lan chở đi. Họ thường chở đi vào sáng sớm, giữa trưa, hay đêm khuya, mỗi lần 3-4 xe đi cùng lúc. Thấy lạ, bà con ở đây hỏi chở đi đâu thì chủ sà lan nói chở đi An Giang làm công trình”, bà Thanh kể.

Theo quan sát của chúng tôi, hiện lượng đất bùn ở bãi chứa 11F đã bị đào, chuyển đi nơi khác gần hết; một số vị trí trong bãi đã trơ đáy. Dư luận ở huyện Tân Hưng đang bức xúc: Ai đã chở đất bùn dự trữ san lấp trụ sở Công an huyện Tân Hưng ra ngoài tỉnh? Mục đích vận chuyển đất bùn từ bãi chứa 11F ra tỉnh khác để làm gì? Vì sao tình trạng này kéo dài nhiều tháng, chính quyền và ngành chức năng địa phương vẫn không biết, có biện pháp xử lý kịp thời?...

Chúng tôi chuyển bức xúc của người dân đến ông Võ Minh Thành, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Long An. Ông Thành cho biết, sở đã nắm thông tin và đang phối hợp với Công an tỉnh Long An khẩn trương xác minh, điều tra, xử lý vụ việc.

Theo đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Long An, trong kết luận của UBND tỉnh Long An về việc giao bãi chứa đất bùn 11F cho UBND huyện Tân Hưng quản lý, tỉnh đã yêu cầu địa phương phải quản lý, giám sát chặt chẽ, không để thất thoát khối lượng bàn giao quản lý và nghiêm cấm tuyệt đối việc tận dụng, tái sử dụng để mua bán, trục lợi bất hợp pháp.

“Chúng tôi đang xác minh, điều tra và sẽ xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan nếu phát hiện có vi phạm”, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Long An khẳng định.

KIẾN VĂN