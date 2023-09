IPhone 15 series “khan hàng”, đại lý bán lẻ hạn chế đơn đặt hàng

Theo đó, đúng 0 giờ 00 ngày 22-9, các đại lý bán lẻ ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam bắt đầu nhận đặt hàng iPhone 15 series và mở bán sớm vào rạng sáng 29-9 (sau một tuần so với thị trường cấp 1 của Apple).

Ghi nhận tại Di Động Việt, hệ thống này đưa ra thông điệp “I’m Titanium", không nhận đặt hàng tràn lan mà giới hạn số lượng theo đúng nguồn hàng được Apple phân bổ. Với cách làm này, Di Động Việt cam kết, những người dùng đã đặt hàng sẽ nhận được máy ngay trong đợt mở bán sớm vào ngày 29-9 tới.

Tại Di Động Việt, khi đặt hàng, iPhone 15 và 15 Plus có giá dự kiến lần lượt là 21,99 triệu đồng và 24,99 triệu đồng. Trong khi đó, bộ đôi cao cấp có giá dự kiến lần lượt là 28,49 triệu đồng và 34,49 triệu đồng cho phiên bản Pro dung lượng 128GB và Pro Max dung lượng 256GB.

“Do lượng quan tâm đến iPhone 15 series quá lớn, mà nguồn hàng lại khan hiếm trong giai đoạn đầu mở bán, nên để đảm bảo quyền lợi cũng như tăng trải nghiệm mua sắm tốt hơn cho người dùng, chúng tôi chỉ nhận một lượng đặt hàng nhất định”, đại diện truyền thông hệ thống Di Động Việt chia sẻ.

Được biết, sau hơn 1 tuần ra mắt, lượng người đăng ký nhận thông tin iPhone 15 series tại Di Động Việt đã hơn 15 ngàn, tức là cao hơn gấp đôi so với thế hệ tiền nhiệm. Trong đó, phiên bản cao cấp nhất, iPhone 15 Pro Max chiếm tỷ lệ đăng ký cao nhất, lên đến 80%. Tiếp đến là iPhone 15 Pro chiếm khoảng 13%, iPhone 15 chiếm gần 4%, còn lại là iPhone 15 Plus. Về màu sắc, các màu mới tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ người dùng. Với bộ đôi iPhone 15 và 15 Plus, màu hồng và màu xanh đang là phiên bản được lựa chọn nhiều nhất. Trong khi đó, màu Titan tự nhiên là phiên bản được chọn nhiều nhất ở bộ đôi cao cấp.