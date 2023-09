Kaspersky đánh dấu cột mốc 15 năm trong hành trình tại Việt Nam

Ông Yeo Siang Tiong, Tổng Giám đốc Kaspersky khu vực Đông Nam Á chia sẻ: “Việt Nam là thị trường chiến lược và rất quan trọng đối với Kaspersky. Doanh nghiệp và người dùng Việt Nam đã áp dụng các xu hướng và công nghệ mới một cách toàn diện và chúng tôi rất vui mừng được đóng góp vào sự phát triển công nghệ thông tin tại đây trong những năm qua”.

Năm 2010, Kaspersky tặng kèm Kaspersky Internet Security cho mỗi máy tính xách tay được bán ra khi hợp tác với một thương hiệu máy tính nổi tiếng. Trong 2 năm tiếp theo, giải pháp của Kaspersky được thị trường ghi nhận với các giải thưởng dành cho Kaspersky Antivirus và Kaspersky Internet Security (Các sản phẩm phổ biến nhất dành cho máy tính), cũng như Kaspersky Endpoint Security for Business (Lựa chọn tốt nhất cho phần mềm bảo mật doanh nghiệp).

Ngoài phân khúc B2C, Kaspersky còn tăng cường danh mục sản phẩm B2B. Sau khi ra mắt, Kaspersky Small Office Security được thị trường đón nhận nồng nhiệt, nhanh chóng trở thành sản phẩm phổ biến nhất dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và có phiên bản tiếng Việt vào năm 2014. Kaspersky Endpoint Security cho doanh nghiệp cũng được cài đặt trên 20.000 thiết bị cho một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam vào năm 2016.

Kaspersky là thương hiệu được ưa chuộng tại hầu hết các cửa hàng máy tính khi giải pháp của hãng có hệ thống phân phối rộng khắp toàn quốc với hàng nghìn cửa hàng bán lẻ.

Kaspersky cũng đã có nhiều nỗ lực hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam. Năm 2019, Kaspersky đã ký thỏa thuận bảo mật với Ban Cơ yếu Chính phủ và Cục An toàn thông tin về hợp tác và cung cấp giải pháp toàn diện bảo vệ an ninh quốc gia trước các cuộc tấn công trực tuyến tại Việt Nam. Vào năm 2021, Kaspersky đóng góp tích cực vào thành công của Chiến dịch phát hiện và loại bỏ phần mềm độc hại quốc gia tại Việt Nam do Trung tâm An ninh mạng Quốc gia Việt Nam (NCSC) tổ chức.