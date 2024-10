Kaspersky giới thiệu giải pháp bảo vệ nâng cao cho các công ty công nghiệp nặng

Trước những thách thức ngày càng lớn và các mối đe dọa gia tăng đối với công nghệ vận hành (OT) và cơ sở hạ tầng thiết yếu, Kaspersky đã nâng cấp giải pháp Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS) - nền tảng XDR chuyên dụng cho các doanh nghiệp công nghiệp nặng và giải pháp MDR (Managed Detection and Response) cho các Hệ thống Điều khiển Công nghiệp (ICS).

Ngành công nghiệp nặng cần các giải pháp bảo mật.

Theo báo cáo của Kaspersky ICS CERT, chỉ trong nửa cuối năm 2024 đã phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa an ninh mạng trên gần một phần tư (23,5%) máy tính công nghiệp. Con số này cho thấy mức độ nghiêm trọng và liên tục của các mối đe dọa, nhấn mạnh sự cấp thiết cho việc ưu tiên chiến lược an ninh mạng và triển khai các giải pháp bảo mật toàn diện, đáng tin cậy để bảo vệ toàn bộ tài sản, quy trình của công ty.

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng, Kaspersky đã tùy chỉnh và nâng cấp để tìm giải pháp bảo vệ an ninh mạng cho các doanh nghiệp công nghiệp nặng nên đây là một giải pháp giúp các tổ chức thiếu nhân lực chuyên môn có thể tìm đến các trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC) để được hỗ trợ. Các cập nhật đáng chú ý đầu tiên dành cho Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS), một nền tảng XDR được thiết kế riêng cho các công ty trong lĩnh vực công nghiệp nặng. Giải pháp này đã được chứng nhận có khả năng bảo vệ OT, các thiết bị, mạng cũng như cơ sở hạ tầng thiết yếu khỏi các mối đe dọa từ không gian mạng.

KICS được thiết kế để bảo vệ toàn diện các hệ thống tự động hóa và điều khiển công nghiệp, bao gồm KICS for Nodes, giải pháp bảo mật tập trung vào bảo vệ các thiết bị đầu cuối (endpoints) trong hệ thống điều khiển phân tán và KICS for Networks còn giúp giám sát an ninh mạng của hệ thống tự động hóa và bảo vệ thiết bị hệ thống tự động hóa khỏi các mối đe dọa từ mạng lưới.

Theo ông Andrey Strelkov, Trưởng bộ phận Sản phẩm An ninh mạng cho lĩnh vực Công nghiệp nặng tại Kaspersky, trong phiên bản mới của KICS, chúng tôi bổ sung thêm những tính năng mới để tăng cường bảo mật cho cơ sở hạ tầng thiết yếu, nâng cao khả năng hiển thị trực quan, và kiểm soát toàn diện các thiết bị trong mạng lưới công nghiệp nặng, nâng cao trải nghiệm người dùng, nhận thức về tình huống và tăng tính linh hoạt trong quá trình triển khai cho mạng lưới IOT tại công ty công nghiệp nặng có nhiều chi nhánh phân tán ở nhiều khu vực địa lý khác nhau.

“Đồng thời, chúng tôi nâng cấp dịch vụ MDR, cho phép các doanh nghiệp tương tác với chuyên gia từ Trung tâm Điều hành An ninh (SOC) nội bộ của chúng tôi để phân tích sự cố, ngăn chặn các vụ tấn công và nhận khuyến nghị phù hợp…”, ông Andrey Strelkov cho biết.

KIM THANH