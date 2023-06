Kay Trần kết hợp Machiot và WOKEUP ra mắt ca khúc “Love like that”

Tối ngày 29-6, Kay Trần “bắt tay" Machiot và WOKEUP phát hành MV Love like that - sản phẩm âm nhạc chính thức đầu tiên của Kay Trần trong năm nay.

Ca khúc được sáng tác khi bộ ba gặp gỡ tại Space Jam (trại sáng tác thường niên được tổ chức bởi SpaceSpeakers).

Love like that là bản R&B da diết, là tiếng lòng của chàng trai khi đang say đắm trong tình yêu. Dòng nhạc R&B khá quen thuộc với Kay Trần nhưng đối với WOKEUP, đây là lần đầu tiên producer gen Z thử sức với thể loại nhẹ nhàng so với background hiphop “nặng đô” thường thấy. Tương tự với Machiot vốn được biết đến với vai trò producer, anh chàng mang đến cá tính âm nhạc mới khi tham gia viết lời và hoà giọng cùng Kay Trần trong lần kết hợp này.

MV mang màu sắc tươi sáng được bấm máy tại TP Đà Lạt. Cả Kay Trần, Machiot và WOKEUP đều tham gia diễn xuất với vai diễn là 3 người bạn thân. Trong đó, Kay Trần sắm vai chàng trai tương tư về một cô gái khiến 2 người bạn thân phải “đau đầu”, "sự ám ảnh" này được cường điệu hóa theo hướng lãng mạn, hóm hỉnh đem lại bầu không khí nhẹ nhàng cho MV.

Cấu trúc của bài hát khá mới lạ khi thay đổi beat đến 3 lần để phù hợp với cảm xúc của nhân vật ở những phân đoạn cao trào.