Kết nối cộng đồng doanh nghiệp là trụ cột trong hợp tác TPHCM - Đức

Chiều 11-8, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh tiếp ông Andreas Jahn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức (BVMW), cùng đoàn doanh nghiệp thăm và làm việc tại TPHCM.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: XUÂN HẠNH

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh cho biết, Đức là đối tác châu Âu có nền tảng hợp tác lâu dài với TPHCM.

Kim ngạch thương mại TPHCM - Đức năm 2025 đạt 1,6 tỷ USD. Đức hiện có 312 dự án đầu tư tại thành phố, với tổng vốn gần 742 triệu USD, đứng thứ 21 trong số 152 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại TPHCM, đứng thứ 5 trong các quốc gia châu Âu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: XUÂN HẠNH

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh đề nghị BVMW phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp Đức khảo sát thị trường, tìm đối tác, đầu tư tại TPHCM; đồng thời giúp doanh nghiệp TPHCM tiếp cận thị trường, chuỗi cung ứng và hệ thống tiêu chuẩn của Đức, EU.

Hai bên có thể ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, cơ khí chính xác, tự động hóa, điện tử, công nghệ số, AI, y tế, dược phẩm, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, logistics và hạ tầng thông minh.

Ông Andreas Jahn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: XUÂN HẠNH

Tại buổi tiếp, ông Andreas Jahn nhấn mạnh, kết nối cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ là trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai bên. BVMW sẽ tiếp tục thúc đẩy tương tác, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, tìm hiểu nhu cầu và mở rộng cơ hội hợp tác.

Ông Andreas Jahn cho biết, phía Đức mong muốn tìm hiểu những lĩnh vực TPHCM ưu tiên hợp tác; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

XUÂN HẠNH