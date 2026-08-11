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Trao hỗ trợ 100 tỷ đồng của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba

SGGPO

Chiều 11-8, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ trao tượng trưng khoản hỗ trợ trị giá 100 tỷ đồng của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Lãnh tụ Fidel Castro Ruz (13-8-1926 – 13-8-2026).

Dự lễ có Đại sứ nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes; bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; đại diện các bộ, ngành, cơ quan chức năng...

Tại buổi lễ, bà Đỗ Thị Thu Thảo thông tin, thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhân dân Việt Nam gửi tới nhân dân Cuba khoản hỗ trợ trị giá 100 tỷ đồng.

Khoản hỗ trợ là tình cảm, sự sẻ chia, lời tri ân của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba; đồng thời là sự tiếp nối của tình hữu nghị đã được vun đắp bằng lòng thủy chung qua nhiều thế hệ.

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Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo trao bảng tượng trưng số tiền ủng hộ 100 tỷ đồng tới Đại sứ nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes. Ảnh THU HIỀN

Đại sứ nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với nghĩa cử đầy ý nghĩa của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba.

Theo Đại sứ, sự hỗ trợ này diễn ra trong bối cảnh Cuba đối mặt với tình hình hết sức khó khăn. Đây là minh chứng cho tình đoàn kết trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cuba.

Đại sứ tin tưởng, tình cảm và sự đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và Cuba được Lãnh tụ Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh gây dựng sẽ được các thế hệ sau tiếp tục gìn giữ và phát huy.

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NGUYỄN QUỐC

Từ khóa

Việt Nam - Cuba Chữ thập đỏ

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