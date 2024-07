Kết nối đối tác Nhật tham gia chuỗi sản phẩm du lịch Đà Nẵng

Một điểm đến ở Đà Nẵng mang đậm bản sắc văn hóa Nhật Bản

Tại hội thảo, ông Yoshida Kenji, Trưởng đại diện Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản cho biết, năm 2023 vừa qua là năm kỉ niệm “50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản”. Số lượng khách Việt Nam du lịch Nhật Bản đã ghi nhận con số kỷ lục cao nhất từ trước đến nay với 573.000 khách, tăng 115% so với năm 2019 trước dịch Covid-19.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bên cạnh đó, 5 tháng đầu năm 2024, số lượng khách Việt Nam đến Nhật Bản là 284.300 khách, cao nhất từ trước đến nay, tăng 108,5% so với cùng kỳ năm 2023. Năm 2024, song song với mục tiêu tăng lượng khách du lịch Việt Nam đến Nhật Bản, đơn vị cũng đã quyết định hình ảnh logo và câu thông điệp mới phù hợp với chủ đề “Giới thiệu nét đẹp của các địa phương Nhật Bản” và “Cung cấp dịch vụ du lịch cao cấp chỉ có ở Nhật Bản”.

Theo bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, Nhật Bản là thị trường truyền thống và ổn định của Việt Nam và Đà Nẵng nói riêng. Năm 2023, với sự trở lại của đường bay trực tiếp Đà Nẵng – Narita do Vietnam Airlines khai thác, tổng lượt khách Nhật đến Đà Nẵng trong năm 2023 đạt khoảng 121.000 lượt, hồi phục 65% so với năm 2019 với 186.000 lượt. 5 tháng đầu năm 2024, lượng khách Nhật Bản đạt hơn 65.000 lượt, dự báo sẽ tăng trưởng so với năm 2023.

Mặc dù những người làm du lịch có chút băn khoăn rằng thị trường Nhật chưa thật sự quay trở lại do khó khăn kinh tế toàn cầu. Tuy vậy, điểm đến Đà Nẵng luôn chú tâm duy trì bền vững thị trường Nhật Bản và nỗ lực mang đến những sản phẩm, dịch vụ mới và trải nghiệm tốt nhất cho du khách Nhật Bản.

Lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng trao đổi đơn vị doanh nghiệp du lịch Nhật Bản. Ảnh: XUÂN QUỲNH

“Tôi đề xuất với cơ quan lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản kết nối các đối tác Nhật Bản để họ cùng tham gia vào chuỗi sản phẩm, dịch vụ của điểm đến để đa dạng, chuyên nghiệp hóa sản phẩm – dịch vụ du lịch của điểm đến Đà Nẵng cũng như góp phần quảng bá văn hóa Nhật Bản”, bà Hoài An chia sẻ.

Hội thảo là cơ hội để các doanh nghiệp cập nhật những thông tin, điểm đến, sản phẩm mới và phù hợp để chủ động triển khai các kế hoạch, chương trình du lịch kết nối giữa 2 điểm đến.

XUÂN QUỲNH