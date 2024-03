Khách quốc tế đến Việt Nam 3 tháng đầu năm đạt hơn 4,6 triệu lượt

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê công bố, tháng 3 Việt Nam đón gần 1,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 4,4% so với tháng trước và tăng 78,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung quý I, lượng khách đạt hơn 4,6 triệu lượt, tăng 72% so với cùng kỳ 2023 và tăng 3,2% so với cùng kỳ 2019.

Khách du lịch quốc tế tại Cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. Ảnh TRẦN LƯU

Hàn Quốc vẫn là thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam trong 3 tháng với hơn 1,2 triệu lượt, bằng 150% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 10% so với cùng kỳ 2019. Đứng thứ hai là Trung Quốc đại lục với gần 890.000 lượt, gấp 6,4 lần so với cùng kỳ 2023 nhưng chưa phục hồi về mức gần 1,3 triệu lượt của năm 2019. Các thị trường thuộc nhóm đầu gửi khách đến Việt Nam trong 3 tháng đầu năm còn có: Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ, Mỹ và Australia.

Phần lớn khách đến Việt Nam theo đường hàng không, với hơn 3,9 triệu lượt trong quý 1. Khách đến bằng đường biển đạt hơn 136.000 lượt và đường bộ là gần 630.000 lượt, đều tăng từ 1,6 đến 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượt người Việt xuất cảnh trong tháng 3 đạt gần 548.000 lượt, tăng 42,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 1, số lượng khách Việt xuất ngoại đạt 1,2 triệu lượt người, tăng 11,5% so với cùng kỳ 2023.

Khách quốc tế đến Việt Nam đã vượt qua thời điểm năm 2019. Ảnh: TRẦN BÌNH

Doanh thu du lịch lữ hành quý 1 ước đạt 14,1 ngàn tỷ đồng, tăng 46,3% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu quý 1 của một số địa phương tăng cao so với cùng kỳ năm trước như sau: Đà Nẵng tăng 69%; TPHCM tăng 59%; Cần Thơ tăng 57,7%; Hà Nội tăng 47,6%; Quảng Ninh tăng 18,5%; Lâm Đồng tăng 13,3%. Doanh thu dịch vụ khác quý 1 ước đạt 158,4 ngàn tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, du lịch phục hồi mạnh mẽ nhờ hiệu quả của chính sách thị thực thuận lợi, chương trình kích cầu xúc tiến du lịch. Tuy nhiên, nếu muốn tiếp tục thu hút đông đảo lượng khách quốc tế đến, ngành du lịch cần tạo ra nhiều sản phẩm du lịch độc đáo để phục vụ và giữ chân khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn.

MAI AN