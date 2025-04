Khách sạn hơn 120 năm tuổi ở Hà Nội mở tour khám phá hầm trú bom

Hầm trú bom nằm trong khách sạn hơn 120 tuổi ở Hà Nội

Khách lưu trú sẽ được ngắm nhìn những bức hình quý hiếm của những vị khách nổi tiếng đã từng lưu trú tại khách sạn như “vua hề” Charlie Chaplin cũng như các nguyên thủ quốc gia, gia đình hoàng tộc, cùng nhiều hiện vật cổ như chìa khóa phòng hơn một trăm năm tuổi.

Hầm trú ẩn được tình cờ phát hiện năm 2011

Điểm nhấn của chuyến tham quan chính là căn hầm trú bom, một dấu tích đặc biệt và là một phần ký ức không thể quên của nhân viên và những vị khách từng lưu trú ở đây trong những năm tháng bom đạn ác liệt. Du khách sẽ được lắng nghe ca khúc Where Are You Now, My Son của ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ Joan Baez, một ca khúc kết hợp giữa âm nhạc, lời thoại và tiếng còi báo động không kích. Ca khúc được lấy cảm hứng từ âm thanh của những trận ném bom trong những ngày tháng 12-1972.

Tour này diễn ra vào lúc 17 giờ và 18 giờ hàng ngày dành cho khách lưu trú

Sau năm 1975, căn hầm đã bị đóng kín và lãng quên cho đến năm 2011, khi được phát hiện tình cờ trong quá trình nâng cấp sửa chữa khách sạn. Với kết cấu tường dày và mái vòm vững chắc, căn hầm không chỉ bảo vệ con người mà còn lưu giữ những dấu ấn lịch sử.

MAI AN