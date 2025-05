Khai mạc DIFF 2025: Đại tiệc pháo hoa và công nghệ đỉnh cao bên sông Hàn

Đội pháo hoa đến từ Phần Lan thắp sáng tinh thần Bắc Âu trên bầu trời Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tấm áo mới cho Đà Nẵng trong kỷ nguyên hội nhập

Tại lễ khai mạc, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định rõ vị thế và tầm nhìn của thành phố trong thời kỳ mới. DIFF 2025 không chỉ là sự kiện văn hóa nghệ thuật quy mô lớn mà còn là biểu tượng cho một Đà Nẵng đổi mới, sáng tạo, khát vọng vươn xa và sẵn sàng hội nhập sâu rộng.

Năm nay, lễ hội mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Đà Nẵng và 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chủ đề "Đà Nẵng – Kỷ nguyên mới" thể hiện rõ định hướng xây dựng thành phố trở thành “Thành phố sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á”, thu hút du khách không chỉ bởi cảnh sắc thiên nhiên mà còn nhờ khả năng tổ chức sự kiện tầm cỡ quốc tế.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại lễ khai mạc

Điểm nhấn công nghệ ấn tượng của DIFF 2025 là việc tích hợp nền tảng thực tế ảo ngoài trời Sky AR với độ phủ lên đến 600.000m² và gần 10 triệu điểm ảnh qua ứng dụng Sun Paradise Land. Ngoài ra, khán giả cũng có thể trực tiếp trải nghiệm hình ảnh tháp Chăm, Cá Ông, điệu múa Chăm... Đặc biệt, mỗi hiệu ứng đồ họa được “đo ni đóng giày” theo từng chủ đề của các đêm thi, tạo nên những màn trình diễn thị giác nghệ thuật, sống động và mang tính cá nhân hóa cao.

Chương trình nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa

Sân khấu đêm khai mạc là một “đại tiệc thị giác” khi những tiết mục nghệ thuật đậm chất Việt được làm mới bằng âm thanh, ánh sáng hiện đại. Các tiết mục như “Đất nước lời ru”, “Bình minh Đà Nẵng”, "Phong nữ - Cô đôi thượng ngàn”... cho thấy sự hòa quyện giữa bản sắc truyền thống và tinh thần đương đại, phản ánh đúng tinh thần của một thành phố đang thay da đổi thịt, hướng đến tương lai nhưng không quên cội nguồn. Không khí sân khấu trở nên cuồng nhiệt hơn với tiết mục “Fly Me To The Moon" và phần trình diễn vũ điệu truyền thống Phần Lan do vũ đoàn Mai Trắng thể hiện theo phong cách phóng khoáng và biến hóa, đưa người nghe vượt không gian nghệ thuật không biên giới

Kể chuyện bằng ánh sáng

Trong phần tranh tài mở màn, hai đội thi đến từ Việt Nam và Phần Lan đã kể nên những câu chuyện văn hóa độc đáo bằng chính ánh sáng, âm nhạc và kỹ thuật pháo hoa.

Đội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (Việt Nam 1) khởi đầu bằng phần trình diễn mang tên “Tinh hoa văn hóa”, thể hiện hành trình từ bản sắc truyền thống đến hội nhập toàn cầu. Âm nhạc và ánh sáng được chia thành 4 chương: Hòa quyện – Tôn vinh – Hội nhập – Tiên phong & Vinh quang. Mở màn bằng giai điệu nhẹ nhàng “Bonjour Vietnam”, khán giả được dẫn vào không gian trữ tình đậm chất Á Đông.

Khi tiết tấu chuyển sang “Top of the Rock” và “Thành phố ánh sáng”, những đợt pháo hoa như vẽ nên một Đà Nẵng sôi động, hiện đại và đầy khát vọng. Đỉnh điểm là hình ảnh Ngũ Hành Sơn bừng sáng giữa bầu trời đêm, nhấn mạnh chiều sâu văn hóa và bản sắc địa phương.

Khán giả chăm chú xem màn trình diễn của các đội thi. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tiếp nối là phần thi của đội đương kim vô địch JoHo Pyro Professional Fireworks AB (Phần Lan) với màn trình diễn mang tên “Nordic Lights”. Phong cách Bắc Âu được thể hiện rõ qua sự chuyển đổi linh hoạt giữa những bản pop rock tràn đầy năng lượng và các giai điệu ballad sâu lắng như “Stormskärs Maja”. Chủ đề “sinh tồn trong băng tuyết và biển khơi” được chuyển tải mạnh mẽ qua từng đợt pháo.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi trao kỷ niệm chương cho hai đội thi

Đặc biệt, kỹ thuật “pháo nước” – vũ khí từng giúp đội này giành chiến thắng năm 2024 tiếp tục gây ấn tượng mạnh. Những tia pháo dường như trồi lên từ lòng sông Hàn, chuyển động mềm mại rồi bất ngờ bùng nổ, mô phỏng hình ảnh cực quang rực rỡ tại Lapland – vùng cực Bắc nổi tiếng của Phần Lan.

Điểm nhấn tinh tế là sự xuất hiện bất ngờ của ca khúc Việt “Bóng phù hoa – Vũ trụ cò bay” trong phần trình diễn của đội bạn. Khi những cánh cò pháo hoa bay giữa nền trời Bắc Âu, một khoảnh khắc giao thoa văn hóa bất ngờ được tạo ra cho thấy sự trân trọng văn hóa bản địa của đội thi quốc tế, đồng thời làm bật lên chủ đề “Tinh hoa văn hóa” của mùa lễ hội.

>>> Màn trình diễn của đội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (Việt Nam 1). Ảnh: XUÂN QUỲNH

>>>Màn trình diễn của đội JoHo Pyro Professional Fireworks AB (Phần Lan). Ảnh: XUÂN QUỲNH

XUÂN QUỲNH