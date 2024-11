Khai mạc Lễ hội Golf Việt Nam - Nha Trang 2024

Đây là lễ hội đặc biệt và cũng là lần đầu tiên được tổ chức nhằm tôn vinh, quảng bá sự phát triển của bộ môn golf tại Việt Nam.

Lễ hội Golf Việt Nam – Nha Trang 2024 diễn ra từ ngày 27 đến 29-11 với các hoạt động chính như: Hội thảo chuyên đề “Phát triển bền vững ngành công nghiệp golf Việt Nam”, Giải Vietnam Golf Festival Championship, đêm nhạc hội “Âm vang đại dương”, gala vinh danh “Trăm năm Golf Việt”, cùng các hoạt động đồng hành như trưng bày, triển lãm “Con đường Golf Việt”, trải nghiệm golf, thời trang, sức khỏe, ẩm thực golf…

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương rất vui mừng và vinh dự được Báo Sài Gòn Giải Phóng chọn là địa điểm tổ chức Lễ hội Golf Việt Nam – Nha Trang 2024.

Theo ông Đinh Văn Thiệu, phát triển môn golf chính là một cách nâng tầm thương hiệu của TP Nha Trang – Khánh Hòa, không những có thể thu hút được những cư dân mới, có mức sống cao và tiêu dùng cao, mà còn thu hút được lượng khách doanh nhân yêu thích môn thể thao này tới chơi vào dịp cuối tuần hoặc ngày lễ, có mức chi trả cao và đặc biệt, với xu hướng bàn bạc, hợp tác kinh doanh qua những trận golf thì phát triển môn thể thao golf cũng là một cách thu hút được nguồn đầu tư từ bên ngoài vào Khánh Hòa.

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, đồng Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Golf Việt Nam – Nha Trang 2024, cho biết: "Lễ hội Golf Việt – Nha Trang 2024 với nhiều hoạt động phong phú, nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa, kinh tế của môn golf Việt Nam trong cộng đồng người chơi golf nói riêng và trong tiến trình phát triển, hội nhập thời đại mới của cả nước nói chung; đưa golf và văn hóa chơi golf trở nên đại chúng, gần gũi hơn với người Việt Nam trong thời đại hội nhập".

Lễ hội cũng kích cầu du lịch địa phương thông qua các hoạt động lồng ghép, quảng bá về lịch sử, văn hóa, vùng đất và con người nơi chương trình diễn ra; tạo ra một lễ hội mang giá trị gắn kết những người yêu thích môn thể thao golf cũng như du lịch golf đến Việt Nam, đến với Nha Trang – Khánh Hòa xinh đẹp và giàu lòng mến khách.

