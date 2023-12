Khai mạc Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TPHCM lần 3: Ấn tượng, sôi động

Đông đảo người dân có mặt tại đêm khai mạc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hò Dô 2023 do Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM tổ chức, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM cùng Beyond Communication phối hợp thực hiện. Hò Dô 2023 được đánh giá là một trong những sự kiện văn hóa lớn trong năm 2023 của TPHCM, được tổ chức nhằm hướng đến mục tiêu đầu tư phát triển ngành công nghiệp văn hóa và kích cầu du lịch thành phố. Việc tổ chức sự kiện nói trên nhằm góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tổ chức Lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao tiêu biểu TPHCM, giai đoạn từ năm 2020-2030”.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng ghi nhận nỗ lực của ban tổ chức, các cơ quan, tập thể, các nghệ sĩ đã đóng góp tích cực trong công tác tổ chức liên hoan, tạo nên hoạt động ý nghĩa vì sự phát triển đời sống văn hóa nghệ thuật thành phố.

“Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới đã chọn TPHCM để thực hiện nhiều chương trình biểu diễn thu hút sự quan tâm lớn của khán giả, tạo nên môi trường lớn hoạt động âm nhạc sôi nổi. Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TPHCM lần 3 với nhiều gương mặt nghệ sĩ tên tuổi trong nước và quốc tế đã góp phần quan trọng tạo nên sức hút để phát triển kinh tế, xã hội TPHCM. Tôi kỳ vọng Hò Dô 2023 tiếp tục toả sáng, khẳng định vị trí là sự kiện quan trọng góp phần tôn thêm màu sắc và sự đa dạng của hoạt động văn hóa nghệ thuật trong nước”, đồng chí Nguyễn Văn Dũng chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Khác với 2 lần tổ chức trước, với thông điệp “From Ho Chi Minh City with love” (TPHCM - Thành phố tình yêu), Hò Dô năm nay kéo dài 3 tháng, bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12 với các sự kiện chính gồm: 4 đêm công diễn Cảm hứng Hò Dô và 3 đêm diễn HOZO Super Fest. Trong đó, HOZO Super Fest là chương trình nghệ thuật đa dạng về thể loại âm nhạc, chất lượng nghệ thuật ngang tầm các sự kiện nghệ thuật lớn của quốc tế.

HOZO Super Fest diễn ra từ 22 đến 24-12 với sự tham gia trình diễn của 10 nghệ sĩ, nhóm nhạc quốc tế và 14 đại diện Việt Nam. Ban tổ chức kỳ vọng, HOZO Super Fest sẽ thu hút hơn 150.000 khán giả.

Ban tổ chức tri ân các đơn vị, tập thể đồng hành cùng liên hoan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngay từ sớm ngày 22-12, người dân đã được chứng kiến sự “lột xác” ngoạn mục của khu vực diễn ra sự kiện. Các hoạt động vui chơi - ăn uống, trải nghiệm đa giác quan cực kỳ náo nhiệt thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Tiếp nối đó HOZO Super Fest đêm đầu tiên mang đến cho bữa tiệc âm nhạc “mãn nhãn - mãn nhĩ”. Sân khấu được đầu tư, dàn dựng như một “mini concert” cho mỗi phần trình diễn của các nghệ sĩ đình đám.

Trong đêm diễn đầu tiên có 2 đại diện quốc tế là ca sĩ Charlie Lim (Singapore), nhóm nhạc Otyken (Nga) và các đại diện Việt Nam: dàn nhạc bán cổ điển Saigon Pops Orchestra, rapper Binz, GreyD, Chillies, DJ Hoaprox... Đặc biệt, NSƯT Hải Phượng, nhạc trưởng Trần Nhật Minh, Saigon Pop Orchestra, nhạc cụ dân tộc và DJ Hoaprox có màn kết hợp trình diễn chuỗi hòa tấu ấn tượng: Rực rỡ trời Nam, Lời ru dòng sông, Rock Lam Giang, Rừng tràm đêm, Màu mắt sông Cửu Long, Ngẫu hứng khúc Phương Nam...

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh, Saigon Pop Orchestra và DJ Hoaprox kết hợp trình diễn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các nghệ sĩ Việt trong tiết mục mở màn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

NSƯT Hải Phượng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban nhạc Otyken mang đến set nhạc 7 ca khúc: Phenomenon, Storm, My wing, Genesis, Legend, Kykakacha, Smoke.

Binz trình diễn DBMH (Don’t break my heart, Gene, OK, Make me feel, Mashup Hit me up – Men Cry…

GreyD mang đến các ca khúc trẻ trung: Đưa em về nhà, Giữ lấy làm gì, Dự báo thời tiết hôm nay mưa, Tỉnh thức sau giấc ngủ đông, Trái đất ôm mặt trời, Badadu, Vài câu nói có khiến người thay đổi, Tình wa akk, Có hẹn với thanh xuân.

Chillies trình diễn những ca khúc: Vì sao, Em đừng khóc, Giá như, Tình yêu mới, Qua khung cửa sổ, Trên những đám mây, Mascara, Giấc mơ khác, Vùng ký ức…

Trong đêm diễn ngày 23 và 24-12 tới đây, sẽ có nhóm nhạc K-pop Tempest, nhóm Kurrock, nhóm Good Morning Everyone, Văn Mai Hương, Mỹ Anh, Vũ Thảo My, Erik, Giana, DJ Minji, DJ Vinjaz, MC Goku, DJ Don Diablo, nhóm nhạc El Pony Pisador, nhóm Vortexx, Thu Minh, Dalab… Ngoài sân khấu chính còn có sân khấu phụ với sự tham gia của các tài năng đa lĩnh vực nghệ thuật như: dàn hợp xướng Saigon Choir với màn trình diễn 13 ca khúc nhạc ngoại và nhạc Việt, cuộc thi nhảy showcase nội bộ của SpaceX Dance Group, cuộc thi năng khiếu Erobic - Showcase All Style…



