Khai mạc triển lãm "Hành trình Huỳnh Phương Đông" tại Nhà Trưng bày Triển lãm TPHCM

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, gửi lẵng hoa chúc mừng triển lãm. Sự kiện còn có sự tham dự của đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, cùng các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo TPHCM qua các thời kỳ.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM dự khai mạc triển lãm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Triển lãm "Hành trình Huỳnh Phương Đông" do gia đình cố họa sĩ Huỳnh Phương Đông phối hợp với Bảo tàng TPHCM và SANN - The House of Art tổ chức. Đây là một phần trong chuỗi triển lãm nhằm tôn vinh sự nghiệp nghệ thuật của người chiến sĩ - họa sĩ Huỳnh Phương Đông tại Hà Nội và TPHCM.

Theo bà Đoàn Thị Trang, Giám đốc Bảo tàng TPHCM, triển lãm lần này giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của họa sĩ Huỳnh Phương Đông, khắc họa sâu sắc hành trình xuyên suốt hai cuộc kháng chiến đến thời kỳ hòa bình, tái thiết đất nước. "Các tác phẩm phản ánh những câu chuyện xúc động, đầy tính nhân văn, ghi dấu những chặng đường lịch sử của dân tộc," bà Trang nhấn mạnh.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu dự lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Lê Thị Thu, phu nhân cố họa sĩ Huỳnh Phương Đông, bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến chuỗi triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông. "Đây là món quà ý nghĩa mà gia đình mong muốn gửi đến công chúng, giúp mọi người hiểu thêm về hành trình sáng tác của ông và giá trị nghệ thuật của những tác phẩm để lại," bà chia sẻ. Đồng thời, bà cũng bày tỏ mong muốn trong tương lai sẽ có một không gian đủ lớn để lưu giữ, trưng bày toàn bộ tác phẩm của cố họa sĩ nhằm phục vụ công chúng yêu nghệ thuật.

Bà Lê Thị Thu phát biểu tại buổi lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Triển lãm "Hành trình Huỳnh Phương Đông" là một trong những hoạt động văn hóa - nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025), 100 năm thành lập Trường Mỹ thuật Đông Dương (1925-2025) và 100 năm ngày sinh của họa sĩ Huỳnh Phương Đông (1925-2025).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy và Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận tặng hoa cảm ơn gia đình cố họa sĩ Huỳnh Phương Đông. Ảnh: VIỆT DŨNG

Triển lãm lần này trưng bày 700 tác phẩm tiêu biểu được chọn lọc từ hơn 3.000 tác phẩm của ông, bao gồm các bức tranh ở nhiều chất liệu khác nhau và hàng loạt ký họa. Nội dung tác phẩm thể hiện rõ nét hành trình sáng tác của họa sĩ - từ những bức tranh ký họa về phong cảnh, chân dung cán bộ, chiến sĩ, dân quân du kích thời chiến, đến những hình ảnh ghi lại các trận đánh lớn như Chiến dịch Bình Giã, La Ngà… Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu các tác phẩm vẽ về thời kỳ hòa bình, công cuộc xây dựng đất nước, những chuyến sáng tác dọc chiều dài đất nước và các chuyến đi quốc tế của họa sĩ.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Với tinh thần dân tộc và tính nhân văn sâu sắc, triển lãm "Hành trình Huỳnh Phương Đông" không chỉ giúp công chúng hiểu hơn về cuộc đời và sự nghiệp của cố họa sĩ mà còn mang đến những câu chuyện lịch sử xúc động, khắc họa chân thực những danh tướng, văn nghệ sĩ, trí thức nổi tiếng cũng như những con người bình dị đã làm nên lịch sử. Nhân vật trong tranh của ông đa dạng về góc nhìn, thể hiện một hành trình từ thời chiến đến thời bình, ghi lại những khoảnh khắc đời thường đầy ý nghĩa.

Đại biểu dự buổi triển lãm xem lại những thước phim về cuộc đời và sự nghiệp của họa sỹ Huỳnh Phương Đông. Ảnh: VIỆT DŨNG

Họa sĩ Huỳnh Phương Đông (1925-2015), tên khai sinh là Huỳnh Công Nhãn, sinh tại Gia Định (nay là TPHCM), quê gốc ở Sóc Trăng. Ông là một họa sĩ - chiến sĩ đã tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Với hơn 70 năm miệt mài sáng tác, ông đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật và lịch sử to lớn, trở thành di sản quý báu của nền mỹ thuật Việt Nam.

VĂN MINH