Khai mạc Triển lãm mỹ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 29 - năm 2024

Tặng cờ lưu niệm và hoa cho lãnh đạo 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL

Ngày 27-9, tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Kiên Giang, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức khai mạc Triển lãm mỹ thuật khu vực VIII - ĐBSCL lần thứ 29 năm 2024.

Đây là lần thứ 3 tỉnh Kiên Giang đăng cai triển lãm mỹ thuật khu vực ĐBSCL.

Tại chương trình, ban tổ chức công bố kết quả chấm và chọn trao 2 bộ giải thưởng.

Bộ giải thưởng dành cho hội viên Trung ương gồm: 2 giải B, 2 giải C và 4 giải khuyến khích. Trong đó, tác phẩm “Mùa cá” của tác giả Vương Lê (tỉnh An Giang) và “Con gái” của Lê Thị Thắm (tỉnh Bến Tre) đồng giải B. “Bám Biển” của Lê Xuân Cang (tỉnh Kiên Giang); “Miền quê yên ả” của Nguyễn Văn Tâm (tỉnh Long An) cùng đạt giải C.

Bộ giải thưởng khu vực dành cho hội viên địa phương, gồm: tác giả Trần Thanh Phong (tỉnh Long An) đoạt giải nhất với tác phẩm “Màu thời gian”; 2 giải nhì thuộc về Lê Thọ (tỉnh Cà Mau) với “Biền bến Đầm Thị Tường” và Nguyễn Đoàn Duy (TP Cần Thơ) với “Ông và cháu”; “Bắt nhịp” của Nguyễn Thánh (tỉnh Kiên Giang) và “Tổ ấm” của Phạm Thị Kim Hạ (tỉnh Long An) cùng đoạt giải ba.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải thưởng cho 2 tác giả trẻ và công bố 15 tác phẩm được giới thiệu dự giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Dịp này, Hội Mỹ thuật Việt Nam tặng Bằng khen 2 đơn vị thuộc tỉnh Kiên Giang có thành tích xuất sắc góp phần vào thành công của các triển lãm mỹ thuật khu vực năm 2024; tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp mỹ thuật Việt Nam cho 10 tập thể, cá nhân.

Triển lãm mỹ thuật khu vực VIII - ĐBSCL lần thứ 29 năm 2024 diễn ra từ ngày 27-9 đến hết ngày 6-10.

LÊ QUỐC