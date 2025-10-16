Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII

Tới dự đại hội có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn… và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cùng đại diện các bộ, ngành chức năng.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về phía TP Hà Nội có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và các đồng chí lãnh đạo thành phố, đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô, các nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học, cá nhân, tập thể tiêu biểu, các chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, là sự tham dự của 550 đại biểu ưu tú, đại diện cho 136 đảng bộ trực thuộc và gần 50.000 đảng viên của toàn Đảng bộ TP Hà Nội.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi lễ chào cờ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ, thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thời gian qua, Thành ủy Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, tạo khí thế phấn khởi để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong nhiệm kỳ vừa qua, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, Thủ đô Hà Nội cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng mà thường xuyên là của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Quốc hội, Chính phủ, sự quan tâm, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân thủ đô đã đoàn kết, đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều kết quả nổi bật.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong đó, kinh tế Thủ đô tiếp tục khẳng định vị trí đầu tàu, động lực phát triển của Vùng Thủ đô, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước; công tác xây dựng và phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo phát triển toàn diện và đạt được nhiều kết quả nổi trội; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao.

Công tác quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện cấp quốc gia, quốc tế diễn ra trên địa bàn; phối hợp tổ chức thành công các ngày lễ, kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước, đặc biệt là chuỗi các hoạt động kỷ niệm, trong đó có Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII. Ảnh: VIẾT CHUNG

“Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng, hùng cường của dân tộc. TP Hà Nội đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đã đề ra”, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài chỉ rõ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII có nhiệm vụ: tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ TP Hà Nội đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đoàn chủ tịch tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong các buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác chuẩn bị Đại hội, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm luôn nhấn mạnh: “Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội phải thật sự tiêu biểu, kiểu mẫu, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên”.

Trên tinh thần đó, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các đại biểu dự đại hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đóng góp trí tuệ để cụ thể hóa yêu cầu, kỳ vọng của Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô và nhân dân cả nước xây dựng, phát triển Thủ đô Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng.

QUỐC KHÁNH